Финский сериал «Sneakermania» о кроссовочной культуре выйдет в 2026 году

Фото: Helsinki-filmi

Восьмисерийный финский сериал «Sneakermania» выйдет в феврале 2026 года. Об этом пишет Variety.

История расскажет о подростке Оле, который мечтает стать модным инфлюэнсером и развивать свой TikTok-канал вместе с другом Би. Конфликт возникает, когда бывший лучший друг Джей начинает отвлекать внимание аудитории и перехватывает его успех.

Режиссер Има Идуозе отмечает, что сериал сочетает легкий юмор с драматическими моментами, исследуя зависть, амбиции и моральные выборы героев. Главная тема — стремление быть замеченным и принятым. Соцсети помогают Оле формировать свой образ и завоевывать уважение, а культура кроссовок становится языком самовыражения и творчества.

В сериале также исследуются мода, музыка и дружба. Музыкальное сопровождение создают финские исполнители Turisti, Averagekidluke и Bizi. Сценарий написал дебютант Вилья Кескимяки, а к созданию проекта привлекли стилистов, дизайнеров, танцоров и инфлюэнсеров, погруженных в мир кроссовок.

