Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании

Музыканты также объявили даты нового тура по Европе и Великобритании. Гастроли стартуют 4 апреля 2026 года в Португалии и пройдут в Испании, Франции, Италии, Германии, Швеции и других странах. В Великобритании Tame Impala выступят 7 мая в лондонском The O2, а затем в Манчестере, Бирмингеме и Глазго. Финальный концерт состоится 13 мая в Дублине.