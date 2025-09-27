Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании

Tame Impala представили трек «Dracula», ставший частью будущего альбома «Deadbeat», который выйдет 17 октября.
В песне вокал Кевина Паркера сочетается с атмосферой рейв-культуры, вдохновившей звучание всей пластинки. Одновременно с релизом был опубликован клип, снятый Джулианом Клинцевичем.
Музыканты также объявили даты нового тура по Европе и Великобритании. Гастроли стартуют 4 апреля 2026 года в Португалии и пройдут в Испании, Франции, Италии, Германии, Швеции и других странах. В Великобритании Tame Impala выступят 7 мая в лондонском The O2, а затем в Манчестере, Бирмингеме и Глазго. Финальный концерт состоится 13 мая в Дублине.
Тур продолжит американскую часть, запланированную на 2025 год, в расписание которой недавно добавили новые шоу в Нью-Йорке, Окленде и Лос-Анджелесе. Билеты на концерты в Великобритании и Европе поступят в продажу 3 октября.