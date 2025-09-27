У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист, который поддерживает тонус и бодрый настрой. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музыкального сервиса «Звук».
Чаще всего такие треки помогают взбодриться и заняться делами. 22% респондентов признаются, что так заставляют себя работать. 21% опрошенных включают музыку, чтобы поднять настроение, столько же — чтобы создать приятный фон и наблюдать за дождем.
15% специально усиливают «осеннюю» грусть, 11% засыпают под плейлист, а 10% используют музыку, чтобы заглушить шум дождя. Респонденты отмечают, что в дождливую погоду мелодии обретают особенный уют и тепло (32%), эмоции от прослушивания становятся ярче и насыщеннее (25%), а треки глубже и кинематографичнее (24%). Для 17% дождь делает музыку драматичнее, для 12% — обостряет чувство ностальгии.
Согласно опросу, из песен, которые лучше всего описывают настроение в непогоду, лидирует «Летний дождь» Леонида Агутина (19%). Далее — «Дождик» группы «Демо» (14%) и «Дожди-пистолеты» «Зверей» (13%). Чуть реже называют «Отшумели летние дожди» Шуры (11%) и «Седьмой лепесток» Антона Токарева (11%). «Дожди» Марины Хлебниковой вспоминают 9% респондентов.
Из домашних занятий в дождливую погоду россияне чаще всего выбирают чтение (59%). Каждый третий слушает музыку (34%), еще 29% смотрят фильмы и сериалы. Четверть респондентов занимаются бытом: убираются (25%) или готовят (25%). Еще 22% просто отдыхают, а 20% проводят время с близкими.