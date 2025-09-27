Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах

По данным полиции, предполагаемые преступления произошли с 2022 по 2024 год. Галлахер был отпущен под залог, чтобы предстать перед судом 13 сентября 2027 года. Расследование против него началось в прошлом году, а в июле ему предъявили официальные обвинения. В августе он впервые появился в суде, где подтвердил только имя, возраст и адрес.