Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах

Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»
В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК
Леонардо Ди Каприо вдохновляется «Головокружением» Хичкока перед съемками в фильме Мартина Скорсезе
Оригинальный состав сериала «Клиника» воссоединился впервые за долгие годы
Россияне перечислили фразы начальников, которые их бесят больше всего
Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»
Режиссер «Монстров на каникулах» представил тизер анимационного фильма о Черном рыцаре
В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе
В США рассекретят документы об исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала 88 лет назад
Звезда сериала «Андор» снимется в новых «Хрониках Нарнии»
Майли Сайрус призналась, что хранит платье с первого свидания с экс-мужем
Инстасамка пообещала подать в суд на стилиста Николая Овечкина из‑за мошенничества
Эйми Лу Вуд появилась в тизере драмеди «Киноклуб»
К 2030 году четверть россиян будут старше 60 лет
Люси Лю сыграет главную роль в сериале «Superfakes»
Киллиан Мерфи назвал свой любимый альбом группы «The Beatles»
Глен Пауэлл рассказал, что упустил роль в сериале «Хор». Ее отдали его близкому другу
Сиквел «Социальной сети» выйдет 9 октября 2026 года
Гулял без белья и заглядывал в окна: в Казахстане завели первое уголовное дело по статье о сталкинге
Британский блогер переплыл море на судне в форме ванны
В Reddit предположили, что последняя часть «Голодных игр» могла быть написана или отредактирована ИИ
Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» выйдет 16 января 2026 года
Пит Дэвидсон защищает Педро Паскаля от критики за слишком частые появления в кино и на телевидении
Ученые: кошатники жертвуют на благотворительность больше, чем собачники
Мать Джиджи и Беллы Хадид продает за 11 млн долларов ферму, где модели учились кататься на лошадях
В Якутии запустят систему ребейтов — возмещения затрат на кинопроизводство
Уиллем Дефо в роли магната празднует юбилей дочери в трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»
Будет ли участвовать Израиль в Евровидении, решат голосованием

Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах

Фото: Colin Davey/Getty Images

Старший брат участников Oasis, Пол Галлахер, отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах.

Он заявил о своей невиновности на заседании Королевского суда Харроу. В его адрес выдвинуты обвинения в изнасиловании, трех эпизодах сексуализированного насилия, умышленном удушении и угрозах убийством.

По данным полиции, предполагаемые преступления произошли с 2022 по 2024 год. Галлахер был отпущен под залог, чтобы предстать перед судом 13 сентября 2027 года. Расследование против него началось в прошлом году, а в июле ему предъявили официальные обвинения. В августе он впервые появился в суде, где подтвердил только имя, возраст и адрес.

Пол на год старше Ноэла и на семь лет — Лиама. Он никогда не был частью Oasis, хотя в программе тура Oasis Live ’25 указан как «туровый диджей». Ранее он работал фотографом и диджеем. Согласно The Telegraph, его квартира в Ист-Финчли была куплена Ноэлом в 2004 году.

Расскажите друзьям