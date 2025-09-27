Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах

Старший брат участников Oasis, Пол Галлахер, отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах.
Он заявил о своей невиновности на заседании Королевского суда Харроу. В его адрес выдвинуты обвинения в изнасиловании, трех эпизодах сексуализированного насилия, умышленном удушении и угрозах убийством.
По данным полиции, предполагаемые преступления произошли с 2022 по 2024 год. Галлахер был отпущен под залог, чтобы предстать перед судом 13 сентября 2027 года. Расследование против него началось в прошлом году, а в июле ему предъявили официальные обвинения. В августе он впервые появился в суде, где подтвердил только имя, возраст и адрес.
Пол на год старше Ноэла и на семь лет — Лиама. Он никогда не был частью Oasis, хотя в программе тура Oasis Live ’25 указан как «туровый диджей». Ранее он работал фотографом и диджеем. Согласно The Telegraph, его квартира в Ист-Финчли была куплена Ноэлом в 2004 году.