Леонардо Ди Каприо вдохновляется «Головокружением» Хичкока перед съемками в фильме Мартина Скорсезе

Фото: Alfred J. Hitchcock Productions

Мартин Скорсезе посоветовал Леонардо Ди Каприо пересмотреть фильм Альфреда Хичкока «Головокружение» перед съемками в его новом проекте «Что происходит ночью». Об этом актер рассказал в подкасте «The Big Picture».

«Я работаю над фильмом, для которого "Головокружение" — точка отсчёта. Мы с Марти [Скорсезе] обсуждали это. И каждый раз, когда мы разговариваем с ним о кино, это превращается в религиозный опыт. <...> Она призрак или не призрак? Она вообще существует? А может быть он призрак? В общем, мы работаем с этой отсылкой», — сказал Ди Каприо.

Фильм будет основан на одноименном романе Питера Кэмерона. В нем Ди Каприо снимется вместе с Дженнифер Лоуренс. По сюжету супружеская пара отправляется в снежный европейский город, чтобы усыновить ребенка, но оказывается в загадочном отеле, полном странных и мистических персонажей. Постепенно они начинают терять связь с реальностью и сомневаться в собственной жизни.

Для Скорсезе и Ди Каприо это станет новой совместной работой в духе «Острова проклятых». Лоуренс присоединится к проекту вскоре после премьеры ее драмы «Умри моя любовь» с Робертом Паттинсоном. ДиКаприо и Лоуренс уже играли вместе в 2021 году в сатире «Не смотрите наверх» режиссера Адама Маккея.

Съемки фильма стартуют в январе. Производством займутся Apple Original Films и Studiocanal.

