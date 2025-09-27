Леонардо Ди Каприо вдохновляется «Головокружением» Хичкока перед съемками в фильме Мартина Скорсезе

«Я работаю над фильмом, для которого "Головокружение" — точка отсчёта. Мы с Марти [Скорсезе] обсуждали это. И каждый раз, когда мы разговариваем с ним о кино, это превращается в религиозный опыт. <...> Она призрак или не призрак? Она вообще существует? А может быть он призрак? В общем, мы работаем с этой отсылкой», — сказал Ди Каприо.