В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК

В Остине спустя 34 года удалось установить личность человека, причастного к громкому делу об убийстве четырех школьниц в йогурт-кафе в 1991 году. Новость появилась спустя месяц после выхода документального сериала HBO.
Полиция города заявила, что благодаря современным ДНК-тестам удалось идентифицировать Роберта Юджина Брашерса. В прошлом его уже связывали с несколькими убийствами и изнасилованием 14-летней девочки. В 1999 году он покончил с собой во время противостояния с полицией.
В заявлении отмечается, что следователи почти 34 года не прекращали работу над этим делом и стремились найти ответ ради семей жертв. При этом подчеркивается, что расследование все ещё продолжается.
Определить личность преступника удалось благодаря анализу небольшого образца ДНК, найденного у одной из жертв. Современные методы исследования позволили установить совпадение, чего ранее добиться было невозможно. Именно этот материал ранее помог оправдать невиновных подозреваемых, проходивших по делу.