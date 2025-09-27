В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК

Полиция города заявила, что благодаря современным ДНК-тестам удалось идентифицировать Роберта Юджина Брашерса. В прошлом его уже связывали с несколькими убийствами и изнасилованием 14-летней девочки. В 1999 году он покончил с собой во время противостояния с полицией.