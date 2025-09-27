Россияне перечислили фразы начальников, которые их бесят больше всего

Участникам исследования также не нравится, когда руководитель не может четко поставить им задачу и не дает обратной связи. В число фраз вошли: «Не знаю как, но точно не так», «Меня не интересует, как вы это сделаете, все должно быть сделано». На обесценивание приходится 27% демотивирующих фраз и выражений начальства. Например: «Так, это вообще не работа, это быстро», «А вот у Миши вышло», «С деньгами все могут, а вы сделайте без денег».