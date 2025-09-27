Россияне перечислили фразы начальников, которые их бесят больше всего

Россияне признались, что больше всего их раздражают фразы начальников, демонстрирующие неуважение и нарушающие личные границы сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты исследования «СберУниверситета», пишет «Газета.ру».
Респондентов бесят выражения: «Не нравится — увольняйся», «У тебя голова только для того, чтобы есть?». Жители России видят в них эмоциональное давление, пассивную агрессию, грубость и хамство. По данным опроса, 35% раздражающих фраз — это проявления самодурства и некомпетентности. Среди таких высказываний «Это ваши проблемы», «Я прочитал книжку и решил», «Потому что я так сказал».
Участникам исследования также не нравится, когда руководитель не может четко поставить им задачу и не дает обратной связи. В число фраз вошли: «Не знаю как, но точно не так», «Меня не интересует, как вы это сделаете, все должно быть сделано». На обесценивание приходится 27% демотивирующих фраз и выражений начальства. Например: «Так, это вообще не работа, это быстро», «А вот у Миши вышло», «С деньгами все могут, а вы сделайте без денег».
Фразы вроде «Индейка тоже думала, да в суп попала», «Алло, гараж» или «Как тебе повезло» при постановке задачи относят к категории неуместного юмора (20%). Еще 3% ответов можно охарактеризовать как моральную несправедливость, то есть двойные стандарты, лицемерие и обман. Среди таких выражений: «Если я не видел, значит, этого не было», «Мы не можем признаться, что это не работает, поэтому делайте вид, что работает».
Эксперты утверждают, что такие раздражающие фразы вызывают у людей реальные физиологические реакции, например, рост уровня гормона стресса (кортизола) и снижение тестостерона. Это может ухудшить работоспособность, креативность и общее настроение сотрудников.
При этом большинство людей, которые используют такие фразы, отметили, что не стремятся никого расстроить или демотивировать. Они думают, что говорят ясно и прямо. Однако такие выражения, как «Надо было сделать вчера», не только кажутся банальными, но и показывают, что управленец некомпетентен.
Ранее россияне назвали самые раздражающие фразы в деловом общении. В топ-10 вошли канцеляризмы («Просьба принять к сведению», «Прошу рассмотреть возможность»), на которые указали 28% респондентов, англицизмы («синкануться», «скипнуть», «замэтчиться», «месседж», «пошэрить», «факап») — 26%, а также резкие указания на срочность («Надо было вчера», «Чем быстрее, тем лучше», «Надо сделать прямо сейчас», «Срочно») — 21%.