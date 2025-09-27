Оригинальный состав сериала «Клиника» воссоединился впервые за долгие годы, чтобы поучаствовать в чтении сценария грядущего перезапуска от ABC.
На совместном фото — создатель шоу Билл Лоренс и звезды Дональд Фейсон, Сара Чок, Зак Брафф, Джуди Рейес и Джон К.МакГинли. Проект, заказанный к производству еще в июле, продолжит историю друзей Джей Ди Дориана (Брафф) и Кристофера Терка (Фейсон).
Спустя годы они снова выйдут на дежурство. За это время медицина изменилась, интерны тоже, но их дружба выдержала испытание временем. Исполнительными продюсерами станут Тим Хоберт и Асим Батра, работавшие над оригиналом.
«Клиника» выходила с 2001 по 2010 год, сначала на NBC, затем на ABC, и за девять сезонов завоевала две премии «Эмми» и награду Пибоди. Лоренс отмечал, что новая версия будет гибридом продолжения и перезапуска. Зрителям покажут героев спустя полтора десятилетия и одновременно познакомят с новыми интернами.