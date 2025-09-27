Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»
Россиянам разрешили выступить на Паралимпиаде с флагом и гимном впервые с 2014 года

Фото: Peter Robbins/Unsplash

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала за восстановление членства Паралимпийского комитета России. Об этом сообщается на сайте организации.

«За» высказался 91 делегат, «против» — 77. Аналогичное решение было принято и в отношении Беларуси. Теперь российские паралимпийцы смогут снова выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, с гимном и символикой, включая Паралимпийские игры. Последний раз это было возможно в 2014 году.

Членство ПКР было приостановлено в 2023 году. Спортсмены из России могли участвовать только в индивидуальном зачете и под нейтральным статусом.

Ближайшие зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Там же, с 6 по 22 февраля, состоятся Олимпийские игры. Однако Международный олимпийский комитет подтвердил, что на Олимпиаде-2026 россияне и беларусы будут допущены лишь в нейтральном статусе, как и на Играх-2024 в Париже.

