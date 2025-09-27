Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»

Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»
Режиссер «Монстров на каникулах» представил тизер анимационного фильма о Черном рыцаре
В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе
В США рассекретят документы об исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала 88 лет назад
Звезда сериала «Андор» снимется в новых «Хрониках Нарнии»
Майли Сайрус призналась, что хранит платье с первого свидания с экс-мужем
Инстасамка пообещала подать в суд на стилиста Николая Овечкина из‑за мошенничества
Эйми Лу Вуд появилась в тизере драмеди «Киноклуб»
К 2030 году четверть россиян будут старше 60 лет
Люси Лю сыграет главную роль в сериале «Superfakes»
Киллиан Мерфи назвал свой любимый альбом группы «The Beatles»
Глен Пауэлл рассказал, что упустил роль в сериале «Хор». Ее отдали его близкому другу
Сиквел «Социальной сети» выйдет 9 октября 2026 года
Гулял без белья и заглядывал в окна: в Казахстане завели первое уголовное дело по статье о сталкинге
Британский блогер переплыл море на судне в форме ванны
В Reddit предположили, что последняя часть «Голодных игр» могла быть написана или отредактирована ИИ
Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» выйдет 16 января 2026 года
Пит Дэвидсон защищает Педро Паскаля от критики за слишком частые появления в кино и на телевидении
Ученые: кошатники жертвуют на благотворительность больше, чем собачники
Мать Джиджи и Беллы Хадид продает за 11 млн долларов ферму, где модели учились кататься на лошадях
В Якутии запустят систему ребейтов — возмещения затрат на кинопроизводство
Уиллем Дефо в роли магната празднует юбилей дочери в трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»
Будет ли участвовать Израиль в Евровидении, решат голосованием
Триллер о выживании «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 9 октября
Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
Вышел первый тизер сериала «Полдень» по Стругацким
Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day
Ноэла Кларка из «Доктора Кто» арестовали в Лондоне

Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»

Фото: DixiMedia

Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалам «Склифосовский-11» и «Глухарь».  Актрисе было 73 года. О смерти в соцсетях сообщили ее коллега Евгения Шевченко и сын Таир Газиев. 

«С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы <...> Нашей Люсьены, вашей Пеппилотты-длинный-чулок — яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой и всегда любящей людей», — написал Газиев в социальной сети Facebook*.

По данным Mash, Гаврилова страдала от цирроза печени и болезни сердца. Недавно ее экстренно госпитализировали в Москве. 

Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. После школы поступила в театральное училище им. Б. Щукина (курс Т. К. Коптевой), которое окончила в 1973 году. Тогда же была принята в труппу Московского академического театра Сатиры под руководством В. Н. Плучека. 

В 1973 году дебютировала в главной роли в спектакле «Пеппи Длинныйчулок» в постановке Маргариты Микаэлян. В 2011 году ушла из театра и преподавала актерское мастерство в Щукинском училище. В 2007 году получила звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».

Фильмография актрисы насчитывает более 120 фильмов и сериалов. В их числе — «Тимур и его команда», «Мимино», «Артистка из Грибова», «Катала», а также телепроекты «Солдаты», «Кулагин и партнеры», «Земский доктор» и «Глухарь».

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

