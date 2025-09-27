Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»

Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалам «Склифосовский-11» и «Глухарь». Актрисе было 73 года. О смерти в соцсетях сообщили ее коллега Евгения Шевченко и сын Таир Газиев.
«С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы <...> Нашей Люсьены, вашей Пеппилотты-длинный-чулок — яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой и всегда любящей людей», — написал Газиев в социальной сети Facebook*.
По данным Mash, Гаврилова страдала от цирроза печени и болезни сердца. Недавно ее экстренно госпитализировали в Москве.
Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. После школы поступила в театральное училище им. Б. Щукина (курс Т. К. Коптевой), которое окончила в 1973 году. Тогда же была принята в труппу Московского академического театра Сатиры под руководством В. Н. Плучека.
В 1973 году дебютировала в главной роли в спектакле «Пеппи Длинныйчулок» в постановке Маргариты Микаэлян. В 2011 году ушла из театра и преподавала актерское мастерство в Щукинском училище. В 2007 году получила звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».
Фильмография актрисы насчитывает более 120 фильмов и сериалов. В их числе — «Тимур и его команда», «Мимино», «Артистка из Грибова», «Катала», а также телепроекты «Солдаты», «Кулагин и партнеры», «Земский доктор» и «Глухарь».
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.