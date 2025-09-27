Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»

Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. После школы поступила в театральное училище им. Б. Щукина (курс Т. К. Коптевой), которое окончила в 1973 году. Тогда же была принята в труппу Московского академического театра Сатиры под руководством В. Н. Плучека.