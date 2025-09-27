Режиссер «Монстров на каникулах» представил тизер анимационного фильма о Черном рыцаре

Геннди Тартаковски (Геннадий Тартаковский), создатель «Самурая Джека», «Суперкрошек» и режиссер «Монстров на каникулах», опубликовал в соцсетях тизер своего нового анимационного фильма «The Black Knight» («Черный рыцарь»).
По словам Тартаковски, работа над мультфильмом началась еще шесть лет назад. Однако позже Sony Pictures Animation усомнилась в успехе проекта. «Сначала студии нравилось наше творчество, но позже возникли опасения, что зрители захотели бы пойти в кино на эту картину», — написал режиссер.
Полноценное производство проекта все еще не одобрили. Тартаковски решил проверить, насколько лента может заинтересовать зрителей, разместив тестовый отрывок.
Подробности сюжета картины держатся в секрете. Известно лишь, что фильм задуман как более взрослая экшен-история, действие которой разворачивается в XIV веке. В центре сюжета — рыцарь, который, не сумев защитить своего короля, вынужден стать Черным Рыцарем и надеть огромные доспехи высотой около шести метров для спасения королевства.