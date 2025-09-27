Режиссер «Монстров на каникулах» представил тизер анимационного фильма о Черном рыцаре

Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»
Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»
В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе
В США рассекретят документы об исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала 88 лет назад
Звезда сериала «Андор» снимется в новых «Хрониках Нарнии»
Майли Сайрус призналась, что хранит платье с первого свидания с экс-мужем
Инстасамка пообещала подать в суд на стилиста Николая Овечкина из‑за мошенничества
Эйми Лу Вуд появилась в тизере драмеди «Киноклуб»
К 2030 году четверть россиян будут старше 60 лет
Люси Лю сыграет главную роль в сериале «Superfakes»
Киллиан Мерфи назвал свой любимый альбом группы «The Beatles»
Глен Пауэлл рассказал, что упустил роль в сериале «Хор». Ее отдали его близкому другу
Сиквел «Социальной сети» выйдет 9 октября 2026 года
Гулял без белья и заглядывал в окна: в Казахстане завели первое уголовное дело по статье о сталкинге
Британский блогер переплыл море на судне в форме ванны
В Reddit предположили, что последняя часть «Голодных игр» могла быть написана или отредактирована ИИ
Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» выйдет 16 января 2026 года
Пит Дэвидсон защищает Педро Паскаля от критики за слишком частые появления в кино и на телевидении
Ученые: кошатники жертвуют на благотворительность больше, чем собачники
Мать Джиджи и Беллы Хадид продает за 11 млн долларов ферму, где модели учились кататься на лошадях
В Якутии запустят систему ребейтов — возмещения затрат на кинопроизводство
Уиллем Дефо в роли магната празднует юбилей дочери в трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»
Будет ли участвовать Израиль в Евровидении, решат голосованием
Триллер о выживании «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 9 октября
Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
Вышел первый тизер сериала «Полдень» по Стругацким
Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day
Ноэла Кларка из «Доктора Кто» арестовали в Лондоне

Режиссер «Монстров на каникулах» представил тизер анимационного фильма о Черном рыцаре

Фото: скриншот из видео @genndytartakovsky

Геннди Тартаковски (Геннадий Тартаковский), создатель «Самурая Джека», «Суперкрошек» и режиссер «Монстров на каникулах», опубликовал в соцсетях тизер своего нового анимационного фильма «The Black Knight» («Черный рыцарь»).

По словам Тартаковски, работа над мультфильмом началась еще шесть лет назад. Однако позже Sony Pictures Animation усомнилась в успехе проекта. «Сначала студии нравилось наше творчество, но позже возникли опасения, что зрители захотели бы пойти в кино на эту картину», — написал режиссер.

Видео: @genndytartakovsky

Полноценное производство проекта все еще не одобрили. Тартаковски решил проверить, насколько лента может заинтересовать зрителей, разместив тестовый отрывок.

Подробности сюжета картины держатся в секрете. Известно лишь, что фильм задуман как более взрослая экшен-история, действие которой разворачивается в XIV веке. В центре сюжета — рыцарь, который, не сумев защитить своего короля, вынужден стать Черным Рыцарем и надеть огромные доспехи высотой около шести метров для спасения королевства.

Расскажите друзьям