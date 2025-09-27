В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе

Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»
Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»
Режиссер «Монстров на каникулах» представил тизер анимационного фильма о Черном рыцаре
В США рассекретят документы об исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала 88 лет назад
Звезда сериала «Андор» снимется в новых «Хрониках Нарнии»
Майли Сайрус призналась, что хранит платье с первого свидания с экс-мужем
Инстасамка пообещала подать в суд на стилиста Николая Овечкина из‑за мошенничества
Эйми Лу Вуд появилась в тизере драмеди «Киноклуб»
К 2030 году четверть россиян будут старше 60 лет
Люси Лю сыграет главную роль в сериале «Superfakes»
Киллиан Мерфи назвал свой любимый альбом группы «The Beatles»
Глен Пауэлл рассказал, что упустил роль в сериале «Хор». Ее отдали его близкому другу
Сиквел «Социальной сети» выйдет 9 октября 2026 года
Гулял без белья и заглядывал в окна: в Казахстане завели первое уголовное дело по статье о сталкинге
Британский блогер переплыл море на судне в форме ванны
В Reddit предположили, что последняя часть «Голодных игр» могла быть написана или отредактирована ИИ
Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» выйдет 16 января 2026 года
Пит Дэвидсон защищает Педро Паскаля от критики за слишком частые появления в кино и на телевидении
Ученые: кошатники жертвуют на благотворительность больше, чем собачники
Мать Джиджи и Беллы Хадид продает за 11 млн долларов ферму, где модели учились кататься на лошадях
В Якутии запустят систему ребейтов — возмещения затрат на кинопроизводство
Уиллем Дефо в роли магната празднует юбилей дочери в трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»
Будет ли участвовать Израиль в Евровидении, решат голосованием
Триллер о выживании «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 9 октября
Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
Вышел первый тизер сериала «Полдень» по Стругацким
Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day
Ноэла Кларка из «Доктора Кто» арестовали в Лондоне

В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе

Фото: @theuncommoncamellia

В США на свадьбе молодожены сделали схему рассадки с помощью фигурок LEGO. Они появились на welcome-зоне торжества. При этом все фигурки отличались друг от друга.

1/6
theuncommoncamellia
2/6
theuncommoncamellia
3/6
theuncommoncamellia
4/6
theuncommoncamellia
5/6
theuncommoncamellia
6/6
theuncommoncamellia

В конце августа LEGO представила набор по фильму  «Пираты Карибского моря» под названием «Пиратский корабль капитана Джека Воробья». Конструктор состоит из 2862 деталей, из которых можно собрать модель «Черной жемчужины».

В набор также вошли восемь мини-фигурок, изображающих капитана Джека Воробья, Уилла Тернера, Элизабет Суонн, Гектора Барбоссы, Гиббса, Коттона, Анамарии и Марти. Размер каждой игрушки — 23 сантиметра.

Кроме того, 1 октября LEGO выпустит свой самый дорогой набор в истории ― «Звезду смерти» из «Звездных войн» за 999,99 доллара. Набор из серии Ultimate Collectors Series представляет собой вертикальный срез боевой космической станции с множеством отсеков. В собранном виде его размеры ― 70×79×29 сантиметров.

В секторах станции воспроизведены культовые сцены из «Звезды смерти»: ангар, где Дарт Вейдер со штурмовиками встречают прибывающего Императора на имперском шаттле (он тоже в наборе), блок с перестрелкой и побегом, комната связи, где R2-D2 и C-3PO помогают отключить пресс. Есть и залы управления суперлазером, сцена допроса принцессы Леи, лифт, соединяющий шесть уровней станции и тронный зал, где Люк сражается в финале с Вейдером. В качестве пасхалки LEGO добавила штурмовика в джакузи.

Недавно пользователь реддита по имени Чой с нуля собрал компьютер из конструктора LEGO. В комплект вошли корпус для системного блока, OLED-монитор и механическая клавиатура.

Расскажите друзьям