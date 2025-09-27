В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе

В США на свадьбе молодожены сделали схему рассадки с помощью фигурок LEGO. Они появились на welcome-зоне торжества. При этом все фигурки отличались друг от друга.
В конце августа LEGO представила набор по фильму «Пираты Карибского моря» под названием «Пиратский корабль капитана Джека Воробья». Конструктор состоит из 2862 деталей, из которых можно собрать модель «Черной жемчужины».
В набор также вошли восемь мини-фигурок, изображающих капитана Джека Воробья, Уилла Тернера, Элизабет Суонн, Гектора Барбоссы, Гиббса, Коттона, Анамарии и Марти. Размер каждой игрушки — 23 сантиметра.
Кроме того, 1 октября LEGO выпустит свой самый дорогой набор в истории ― «Звезду смерти» из «Звездных войн» за 999,99 доллара. Набор из серии Ultimate Collectors Series представляет собой вертикальный срез боевой космической станции с множеством отсеков. В собранном виде его размеры ― 70×79×29 сантиметров.
В секторах станции воспроизведены культовые сцены из «Звезды смерти»: ангар, где Дарт Вейдер со штурмовиками встречают прибывающего Императора на имперском шаттле (он тоже в наборе), блок с перестрелкой и побегом, комната связи, где R2-D2 и C-3PO помогают отключить пресс. Есть и залы управления суперлазером, сцена допроса принцессы Леи, лифт, соединяющий шесть уровней станции и тронный зал, где Люк сражается в финале с Вейдером. В качестве пасхалки LEGO добавила штурмовика в джакузи.
Недавно пользователь реддита по имени Чой с нуля собрал компьютер из конструктора LEGO. В комплект вошли корпус для системного блока, OLED-монитор и механическая клавиатура.