В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе

В секторах станции воспроизведены культовые сцены из «Звезды смерти»: ангар, где Дарт Вейдер со штурмовиками встречают прибывающего Императора на имперском шаттле (он тоже в наборе), блок с перестрелкой и побегом, комната связи, где R2-D2 и C-3PO помогают отключить пресс. Есть и залы управления суперлазером, сцена допроса принцессы Леи, лифт, соединяющий шесть уровней станции и тронный зал, где Люк сражается в финале с Вейдером. В качестве пасхалки LEGO добавила штурмовика в джакузи.