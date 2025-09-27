Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»
В США рассекретят документы об исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала 88 лет назад

Фото: Bettmann/Getty Images

Дональд Трамп приказал рассекретить и обнародовать документы по делу летчицы Амелии Эрхарт, которая бесследно пропала в 1937 году при попытке совершить кругосветный полет. Об этом президент США заявил в соцсети Truth Social, пишет People.

В сообщении республиканец написал, что исчезновение женщины «взволновало миллионы людей». Политик уточнил, что будут опубликованы документы, связанные не только с последним полетом Эрхарт, но и со «всем остальным, что касается ее жизни».

Амелия Эрхарт известна как первая женщина-пилот, которой удалось самостоятельно пересечь Атлантику. В 1937 году Эрхарт задумала совершить кругосветку, но по пути из Новой Гвинеи до острова Хауленд самолет летчицы пропал. 

Чтобы найти пилотов, ВМС США организовали самую масштабную по тем временам поисково-спасательную операцию. Спустя две недели поиски, на которые потратили четыре миллиона долларов, завершили.

Таинственное исчезновение воздушного судна породило множество легенд и теорий. Были версии, что летчики выжили и начали жизнь под чужими именами, работали на американскую разведку или вовсе попали в японский плен.

В январе 2024 года подводные исследователи на дне Тихого океана нашли обломки, которые, предположительно, принадлежат самолету Эрхарт. Руководитель операции Тони Ромео рассказал, что дизайн хвоста соответствует тому, как выглядел самолет Lockheed 10-E Electra, на котором летала Эрхарт.

