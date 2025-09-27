Звезда сериала «Андор» снимется в новых «Хрониках Нарнии»

Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»
Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»
Режиссер «Монстров на каникулах» представил тизер анимационного фильма о Черном рыцаре
В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе
В США рассекретят документы об исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала 88 лет назад
Майли Сайрус призналась, что хранит платье с первого свидания с экс-мужем
Инстасамка пообещала подать в суд на стилиста Николая Овечкина из‑за мошенничества
Эйми Лу Вуд появилась в тизере драмеди «Киноклуб»
К 2030 году четверть россиян будут старше 60 лет
Люси Лю сыграет главную роль в сериале «Superfakes»
Киллиан Мерфи назвал свой любимый альбом группы «The Beatles»
Глен Пауэлл рассказал, что упустил роль в сериале «Хор». Ее отдали его близкому другу
Сиквел «Социальной сети» выйдет 9 октября 2026 года
Гулял без белья и заглядывал в окна: в Казахстане завели первое уголовное дело по статье о сталкинге
Британский блогер переплыл море на судне в форме ванны
В Reddit предположили, что последняя часть «Голодных игр» могла быть написана или отредактирована ИИ
Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» выйдет 16 января 2026 года
Пит Дэвидсон защищает Педро Паскаля от критики за слишком частые появления в кино и на телевидении
Ученые: кошатники жертвуют на благотворительность больше, чем собачники
Мать Джиджи и Беллы Хадид продает за 11 млн долларов ферму, где модели учились кататься на лошадях
В Якутии запустят систему ребейтов — возмещения затрат на кинопроизводство
Уиллем Дефо в роли магната празднует юбилей дочери в трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»
Будет ли участвовать Израиль в Евровидении, решат голосованием
Триллер о выживании «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 9 октября
Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
Вышел первый тизер сериала «Полдень» по Стругацким
Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day
Ноэла Кларка из «Доктора Кто» арестовали в Лондоне

Звезда сериала «Андор» снимется в новых «Хрониках Нарнии»

Фото: Lucasfilm

Дениза Го («Андор») присоединилась к актерскому составу фильма «Нарния» — новой адаптации культового романа Клайва Стейплза Льюиса, пишет Collider.

Картина выйдет в ноябре 2026 года на Netflix и в кинотеатрах IMAX. «Я сыграю в ленте одну из злодеек», — рассказала актриса.

Съемки новых «Хроник Нарнии» начались в августе. Режиссером и сценаристом ленты выступит Грета Гервиг («Барби»). В основу истории ляжет шестая повесть из серии Клайва Стейплза Льюиса «Племянник чародея». В этой книге рассказывается о происхождении Нарнии, а в центре сюжета — Дигори Кирк и Полли Пламмер, которые открывают для себя волшебный мир благодаря магии дяди Дигори.

Белую колдунью в новой адаптации сыграет франко-британская актриса Эмма Маки, известная по сериалу «Сексуальное просвещение» и фильму «Эмили». В картине также снимется британская актриса Кэри Маллиган, известная по фильмам «Девушка, подающая надежды» и «Драйв». Ей предложили исполнить в сериале ключевую роль — тяжелобольной матери Дигори одного из детей, находящихся в центре истории.

Переговоры с создателями шоу вела и Мерил Стрип — актриса может сыграть Аслана, который в фильме «Нарния: Племянник чародея» будет женского пола. На роль Дигори рассматривается Дэниел Крейг.

Расскажите друзьям