Майли Сайрус призналась, что хранит платье с первого свидания с экс-мужем

Сайрус с Хемсворт впервые встретились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня». Их экранная химия переросла в реальный роман, который продлился почти десять лет. После многих лет расставаний и примирений пара обручилась в 2016 году и поженилась в декабре 2018 года. Но менее чем через год супруги объявили о расставании, их развод был оформлен в начале 2020 года.