Майли Сайрус призналась, что хранит платье с первого свидания с экс-мужем

Кадр: Hope Town Entertainment

Американская певица Майли Сайрус призналась в интервью журналу Vogue, что до сих пор хранит платье, в котором познакомилась с бывшим мужем Лиамом Хемсвортом, а еще то, в котором она ходила с ним на первое свидание.

Сайрус рассказала, что ей хочется наслаждаться этими «прекрасными моментами жизни», поэтому она хранит письма и другие вещи с воспоминаниями. Некоторые из значимых для артистки нарядов можно будет увидеть на выставке.

Майли задумала «создать коллекцию образов», которые отразят разные эпохи ее жизни. Правда, тех самых платьев с первых встреч с Хемсвортом в экспозиции может не оказаться.

«Поскольку эти интимные моменты также были публичными, мне немного сложно решить, чем я хочу поделиться и что позволю быть увиденным», — отметила Сайрус.

Сайрус с Хемсворт впервые встретились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня». Их экранная химия переросла в реальный роман, который продлился почти десять лет. После многих лет расставаний и примирений пара обручилась в 2016 году и поженилась в декабре 2018 года. Но менее чем через год супруги объявили о расставании, их развод был оформлен в начале 2020 года.

В 2023 году Сайрус призналась, что приняла решение разойтись с Хемсвортом во время выступления на фестивале «Гластонбери», которое случилось в июне 2019-го. «В день шоу с решила, что эти отношения больше не сработают», — рассказала она.

Сейчас Майли состоит в отношениях с музыкантом Максом Морандо. Хемсворт же обручен с моделью Габриэллой Брукс. В сентябре девушка поделилась радостной новостью с подписчиками, опубликовав фото с женихом и кольцом.

