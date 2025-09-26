Гоша Рубчинский сделал амбассадорами своего бренда группу «Тату»
Инстасамка пообещала подать в суд на стилиста Николая Овечкина из‑за мошенничества

Фото: instasamka

Российская певица Инстасамка намерена подать в суд на стилиста Николая Овечкина. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. 

Артистка считает, что Овечкин обманул ее на 3 млн рублей во время работы над клипом на песню «Boss». Инстасамка заявила, что он якобы растратил выданные ему деньги на личные цели.

«Он привлек людей на этот клип, о которых мы даже не знали и не утверждали их участие в этих съемках, чтоб они сделали всю работу и креатив за него, также он пообещал им, что мы оплатим им все расходы (мы все оплатили ему, только он не раздал эти деньги людям, которые работали)», — написала певица.

По словам Инстасамки, некие «девочки-пострадавшие» потратили от пяти до 200 тысяч рублей и «все еще ждут от него деньги». «И все мы ждем деньги уже месяц», — добавила артистка.

Инстасамка заверила, что она и другие предполагаемые пострадавшие составляют коллективное заявление о мошенничестве в правоохранительные органы. Она также планирует выпустить длинное видео про ситуацию.

Николай Овечкин прокомментировал обвинения в свой адрес для телеграм-канала «Безфильтров» журналистки Насти Полетаевой. Он сказал, что он и его команда уже «передали эту историю на сторону юристов, а значит, в правовое поле — и в этом поле готовы понести ответственность, если вина будет доказана».

Овечкин добавил, что в связи с этим пока не может давать публичные комментарии. «Могу сказать только, что условия моего коммерческого контракта были под NDA», — отметил стилист.

«Обижены ли мы на Дарью или ее команду? Разумеется, нет, потому что выбирая героя, ты выбираешь его правила игры. Мы пытались договориться, но диалога не получилось», — заявил он.

