Эйми Лу Вуд появилась в тизере драмеди «Киноклуб»

Кадр: BBC/YouTube

Звезда «Белого лотоса» Эйми Лу Вуд появилась в тизере драмеди «Киноклуб», которое опубликовали на ютуб-канале BBC. Проект выйдет онлайн 7 октября.

Британская актриса предстала в образе девушки по имени Иви. У нее есть друг Ноа, с которым они вместе смотрят фильмы с тех пор, как познакомились. Героям предстоит выяснить, связывает ли их только любимое хобби или нечто куда большее. 
 

Видео: BBC/YouTube

Трейлер показывает, как Ноа рассказывает Иви, что новая работа может привести к его переезду на другой конец страны. Угроза расставания заставляет друзей задуматься, какие чувства они испытывают друг к другу.

В ролике также раскрывается мир эксцентричной семьи Иви: любящая мать-одиночка Джонс, сестра Иззи, красивый парень и «глава дома» Джош, а также надоедливый сосед Каллум.

В сериале снялись, помимо Эйми Лу Вуд, Сюранн Джонс, Набхан Ризван, Лив Хилл, Оуэн Купер из «Переходного возраста», Ариан Ник, Фола Эванс-Экинбола, Райльф Дэвис и Лиза МакГриллис. Вуд и Дэвис написали сценарий проекта.

Шоу разработало британское подразделение компании Gaumont и немецкая студия ZDFneo. Продюсерами выступили Стелла Мерц («Джентельмен Джек») и Ханна Пескод. Режиссером стала Кэтрин Морсхэд. Роли исполнительных продюсеров заняли Элисон Джексон, Джейми Джексон, Эми у Вуд и Навфал Файзуллах.
 

