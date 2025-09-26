К 2030 году четверть россиян будут старше 60 лет

К 2030 году более 25% россиян будут старше 60 лет. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Согласно прогнозу, на сегодняшний день в стране проживают 35,6 млн человек этой возрастной группы — это 24,4% всего населения. К 2046 году доля пожилых людей вырастет в России до 30,4%.
По словам Мурашко, в связи с этим ключевым вызовом для российской системы здравоохранения станет старение населения.
С ним сталкиваются и другие государства, самая тяжелая ситуация сегодня — в Японии. Там в 2024 году компания по выпуску подгузников прекратила производство товаров для детей и переориентировалось на продукцию для стариков.
В Китае год назад из‑за старения населения приняли закон о повышении пенсионного возраста. Это изменение китайское правительство обдумывало около десяти лет.