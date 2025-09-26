Люси Лю сыграет главную роль в сериале «Superfakes»

Американская актриса Люси Лю, известная по «Ангелам Чарли» и шоу «Почему женщины убивают», исполнит главную роль в сериале «Superfakes». Об этом сообщил Deadline.
Проект создаст сценаристка и шоураннер Элис Джу, работавшая на «Покерфейсом» и «Грызней». В центре истории окажется скромная торговка поддельными люксовыми товарами из Чайнатауна, которая погружается в опасный мир черного рынка ради обеспечения респектабельного существования своей семьи в пригороде.
Лю выступит исполнительным продюсером сериала. Шоу выпустит стриминговый сервис Peacock. Производством «Superfakes» займутся студии A24 и UCP (подразделение Universal Studio Group).
В команду проекта войдут Джош и Бенни Сафди, Говард Кляйн, Оливия Герке, Рональд Бронштейн и Эли Буш. Кто, помимо Лю, сыграет роли в шоу, пока неизвестно.