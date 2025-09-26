Люси Лю сыграет главную роль в сериале «Superfakes»

Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
Гоша Рубчинский сделал амбассадорами своего бренда группу «Тату»
Киллиан Мерфи назвал свой любимый альбом группы «The Beatles»
Глен Пауэлл рассказал, что упустил роль в сериале «Хор». Ее отдали его близкому другу
Сиквел «Социальной сети» выйдет 9 октября 2026 года
Гулял без белья и заглядывал в окна: в Казахстане завели первое уголовное дело по статье о сталкинге
Британский блогер переплыл море на судне в форме ванны
В Reddit предположили, что последняя часть «Голодных игр» могла быть написана или отредактирована ИИ
Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» выйдет 16 января 2026 года
Пит Дэвидсон защищает Педро Паскаля от критики за слишком частые появления в кино и на телевидении
Ученые: кошатники жертвуют на благотворительность больше, чем собачники
Мать Джиджи и Беллы Хадид продает за 11 млн долларов ферму, где модели учились кататься на лошадях
В Якутии запустят систему ребейтов — возмещения затрат на кинопроизводство
Уиллем Дефо в роли магната празднует юбилей дочери в трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»
Будет ли участвовать Израиль в Евровидении, решат голосованием
Триллер о выживании «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 9 октября
Вышел первый тизер сериала «Полдень» по Стругацким
Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day
Ноэла Кларка из «Доктора Кто» арестовали в Лондоне
В юности братья Даффер смотрели фильмы, а не сериалы и сейчас удивляются, что оказались на ТВ
Metro Boomin оправдали по делу о сексуализированном насилии
Проект «Граунд» покинул галерею на Солянке
Лиам Хемсворт рассказал, как справляется с давлением после замены Генри Кэвилла в «Ведьмаке»
В центре «Зотов» открылась выставка об архитектурном макете как направлении искусства
Средняя температура в сентябре в Москве оказалась на 2 градуса выше климатической нормы
Уильяма Шетнера госпитализировали в Лос-Анджелесе
Звезды сериала «Офис» выиграли миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером»
Хантер Шефер снимется в игровой хоррор-антологии Хидэо Кодзимы и Джордана Пила

Люси Лю сыграет главную роль в сериале «Superfakes»

Фото: lucyliu

Американская актриса Люси Лю, известная по «Ангелам Чарли» и шоу «Почему женщины убивают», исполнит главную роль в сериале «Superfakes». Об этом сообщил Deadline.

Проект создаст сценаристка и шоураннер Элис Джу, работавшая на «Покерфейсом» и «Грызней». В центре истории окажется скромная торговка поддельными люксовыми товарами из Чайнатауна, которая погружается в опасный мир черного рынка ради обеспечения респектабельного существования своей семьи в пригороде.

Лю выступит исполнительным продюсером сериала. Шоу выпустит стриминговый сервис Peacock. Производством «Superfakes» займутся студии A24 и UCP (подразделение Universal Studio Group).

В команду проекта войдут Джош и Бенни Сафди, Говард Кляйн, Оливия Герке, Рональд Бронштейн и Эли Буш. Кто, помимо Лю, сыграет роли в шоу, пока неизвестно. 
 

