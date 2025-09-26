Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»

Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»
Режиссер «Монстров на каникулах» представил тизер анимационного фильма о Черном рыцаре
В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе
В США рассекретят документы об исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала 88 лет назад
Звезда сериала «Андор» снимется в новых «Хрониках Нарнии»
Майли Сайрус призналась, что хранит платье с первого свидания с экс-мужем
Инстасамка пообещала подать в суд на стилиста Николая Овечкина из‑за мошенничества
Эйми Лу Вуд появилась в тизере драмеди «Киноклуб»
К 2030 году четверть россиян будут старше 60 лет
Люси Лю сыграет главную роль в сериале «Superfakes»
Киллиан Мерфи назвал свой любимый альбом группы «The Beatles»
Глен Пауэлл рассказал, что упустил роль в сериале «Хор». Ее отдали его близкому другу
Сиквел «Социальной сети» выйдет 9 октября 2026 года
Гулял без белья и заглядывал в окна: в Казахстане завели первое уголовное дело по статье о сталкинге
Британский блогер переплыл море на судне в форме ванны
В Reddit предположили, что последняя часть «Голодных игр» могла быть написана или отредактирована ИИ
Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» выйдет 16 января 2026 года
Пит Дэвидсон защищает Педро Паскаля от критики за слишком частые появления в кино и на телевидении
Ученые: кошатники жертвуют на благотворительность больше, чем собачники
Мать Джиджи и Беллы Хадид продает за 11 млн долларов ферму, где модели учились кататься на лошадях
В Якутии запустят систему ребейтов — возмещения затрат на кинопроизводство
Уиллем Дефо в роли магната празднует юбилей дочери в трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»
Будет ли участвовать Израиль в Евровидении, решат голосованием
Триллер о выживании «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 9 октября
Вышел первый тизер сериала «Полдень» по Стругацким
Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day
Ноэла Кларка из «Доктора Кто» арестовали в Лондоне

Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»

Фото: @gosharubchinskiy

Группа «Тату» — новый амбассадор бренда Гоши Рубчинского. Артистки появились в новой рекламной кампании дизайнера, фотографии появились в его соцсетях.

В декабре 2023 года Гоша Рубчинский стал главой отдела дизайна бренда Канье Уэста. Тогда рэпер говорил, что это назначение «станет важной вехой в истории дизайна». Российский модельер также приложил руку к оформлению обложки совместного альбома Йе и Ty Dolla $ign «Vultures».

В феврале 2025-го дизайнер объявил о прекращении сотрудничества с Канье Уэстом. Его пост появился в соцсетях, после того как рэпер опубликовал серию твитов, в которых заявил, что любит Гитлера, послал скончавшегося дизайнера Вирджила Абло и добавил, что все белые люди — расисты.

Спустя два месяца Рубчинский объявил о масштабном международном перезапуске своего бренда. «Мы объявляем о начале новой главы — серии культурных мероприятий и презентации дебютной коллекции базовой униформы, воплощающей обновленное видение, основанное на идентичности, чувстве времени и диалоге с трансформирующимся миром», — писал он.

Солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Елена Катина сообщили о воссоединении группы в начале июля. Первое выступление дуэта состоялось 19 июля на ялтинском курорте «Мрия». 25 октября артистки дадут концерт в Москве.

Официально группа «Тату» распалась в 2011 году из-за конфликтов между девушками и желания обеих заняться сольной карьерой. Последним релизом коллектива стал двойной альбом ремиксов для лейбла Waste Management. После этого девушки воссоединялись по особым случаям, таким как церемония открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

