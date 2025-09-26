Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»

Группа «Тату» — новый амбассадор бренда Гоши Рубчинского. Артистки появились в новой рекламной кампании дизайнера, фотографии появились в его соцсетях.
В декабре 2023 года Гоша Рубчинский стал главой отдела дизайна бренда Канье Уэста. Тогда рэпер говорил, что это назначение «станет важной вехой в истории дизайна». Российский модельер также приложил руку к оформлению обложки совместного альбома Йе и Ty Dolla $ign «Vultures».
В феврале 2025-го дизайнер объявил о прекращении сотрудничества с Канье Уэстом. Его пост появился в соцсетях, после того как рэпер опубликовал серию твитов, в которых заявил, что любит Гитлера, послал скончавшегося дизайнера Вирджила Абло и добавил, что все белые люди — расисты.
Спустя два месяца Рубчинский объявил о масштабном международном перезапуске своего бренда. «Мы объявляем о начале новой главы — серии культурных мероприятий и презентации дебютной коллекции базовой униформы, воплощающей обновленное видение, основанное на идентичности, чувстве времени и диалоге с трансформирующимся миром», — писал он.
Солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Елена Катина сообщили о воссоединении группы в начале июля. Первое выступление дуэта состоялось 19 июля на ялтинском курорте «Мрия». 25 октября артистки дадут концерт в Москве.
Официально группа «Тату» распалась в 2011 году из-за конфликтов между девушками и желания обеих заняться сольной карьерой. Последним релизом коллектива стал двойной альбом ремиксов для лейбла Waste Management. После этого девушки воссоединялись по особым случаям, таким как церемония открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.