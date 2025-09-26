Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
Глен Пауэлл рассказал, что упустил роль в сериале «Хор». Ее отдали его близкому другу

Американский актер Глен Пауэлл рассказал в подкасте Therapuss, что пробовался на роль Сэма Эванса в сериале «Хор», но не получил ее. Продюсеры шоу наняли вместо Пауэлла его близкого друга — Корда Оверстрита.

Пауэлл поделился, что познакомился с Оверстритом на курсах актерского мастерства и дружил с ним «очень долгое время». На кастинг в «Хор» артисты пришли вместе и ожидали вердикта тоже вместе.

Несмотря на то, что Оверстрит обошел Пауэлла в отборе, между приятелями не возникло неприязни. «Он до сих пор один из моих лучших друзей», — подчеркнул Пауэлл.

Будущая звезда «Смерча-2» была свидетелем растущей популярности Оверстрита. Актеры в то время жили вместе. «Это было довольно дико — быть одним из его лучших друзей в мире, наблюдать, как он проходит через все это», — вспомнил он.

Сериал «Хор» выходил на телеканале Fox с 2009 по 2015 год. Он сделал звездами целую плеяду молодых актеров, среди которых Лия Мишель, Кори Монтейт, Ная Ривера, Дайанна Эгрон, Крис Колфер и Даррен Крис. 

