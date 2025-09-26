Киллиан Мерфи назвал свой любимый альбом группы «The Beatles»

Киллиан Мерфи в интервью NME назвал любимый музыкальный альбом. Им стал «Abbey Road» группы «The Beatles».
Киллиан рассказал, что до сих пор помнит, как впервые услышал эту пластинку в детстве. «Мы ходили в городскую библиотеку и брали кассеты напрокат. Я взял „Abbey Road“ и слушал его снова и снова. Вторая половина альбома с коллажем Маккартни — это просто невероятная виртуозность. Кажется, будто путешествуешь сквозь что-то», — сказал Мерфи. Его коллега Литтл Симз назвала своим фаворитом пластинку Фрэнка Оушена 2011 года «Nostalgia Ultra».
3 октября состоится премьера фильма «Стив», главную роль в котором сыграл Киллиан Мерфи. Действие картины происходит в Англии 1990-х годов. В центре сюжета — директор школы для трудных подростков Стив. В основу легла повесть Макса Портера «Застенчивый» («Shy»), опубликованная в 2023 году.