Сиквел «Социальной сети» выйдет 9 октября 2026 года

Фильм 2010 года рассказывает о создании Facebook*. Картина Соркина будет не прямым продолжением, а дополнением к нему. Она будет основана на расследовании «The Facebook Files», опубликованном The Wall Street Journal в 2021 году. Журналисты раскрыли, что Meta** осознанно негативно влияла на пользователей-подростков и дезинформировала их.