Гулял без белья и заглядывал в окна: в Казахстане завели первое уголовное дело по статье о сталкинге

Житель Казахстана впервые стал фигурантом уголовного дела за сталкинг. Об этом пишет местное издание «Ак Жайык».
Мужчина из Курмангазинского района Атырауской области преследовал жительницу села, заглядывал в окна ее дома и совершал «непристойные действия». Так, например, 19 сентября камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина заходил во двор женщины, разгуливал там без нижнего белья, смотрел в окно и наблюдал за женщиной.
Изначально полиция квалифицировала происшествие как мелкое хулиганство — административный суд назначил нарушителю 60 часов общественных работ. Однако пострадавшая представила дополнительные доказательства, и дело переквалифицировали по новой статье «Сталкинг», которая вступила в силу в Казахстане 16 сентября.
Родственник женщины рассказал, что суд изначально не принял во внимание сексуальные действия мужчины: прикосновения к интимным частям, снятие нижнего белья и постоянное наблюдение. После того, как история стала публичной, с семьей истицы связались и другие женщины, пострадавшие от этого мужчины. Теперь сталкеру грозит штраф до 200 МРП, исправительные или общественные работы, либо арест до 50 суток.
В России до сих пор не приняли законопроект о сталкинге. Впервые его внесли в Госдуму в октябре 2023 года. Тогда правительство попросило доработать его, указав, что понятия о преследовании в документе «не отвечают требованиям определенности, ясности и недвусмысленности». В отзыве также говорилось, что вопрос о криминализации сталкинга нужно рассматривать после изменения КоАП и формирования правоприменительной практики, которая бы свидетельствовала о росте таких правонарушений.
В декабре 2024 года партия «Новые люди» доработала законопроект и вновь внесла его в Госдуму. Инициатива предполагает закрепление в законодательстве понятий «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «преследовать» и «жертва преследования». Кодекс об административных нарушениях (КоАП) хотят дополнить статьей, которая бы установила ответственность за преследование.
В пояснительной записке отмечалось, что сейчас КоАП и УК не охватывают все виды противоправных действий и не учитывают тяжести психологического урона, наносимого жертвам сталкинга. Кроме того, хотя запрет приближения к жертве закреплен в УПК, сейчас эта мера распространяется лишь на отдельные виды правонарушений.