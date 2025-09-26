Гулял без белья и заглядывал в окна: в Казахстане завели первое уголовное дело по статье о сталкинге

В России до сих пор не приняли законопроект о сталкинге. Впервые его внесли в Госдуму в октябре 2023 года. Тогда правительство попросило доработать его, указав, что понятия о преследовании в документе «не отвечают требованиям определенности, ясности и недвусмысленности». В отзыве также говорилось, что вопрос о криминализации сталкинга нужно рассматривать после изменения КоАП и формирования правоприменительной практики, которая бы свидетельствовала о росте таких правонарушений.