Британский блогер переплыл море на судне в форме ванны

Фото: max.fosh

Блогер из Англии Макс Фош завершил «нелепое путешествие» на острова Силли. Он пересек море от бухты Сеннен в Корнуолле до Хью-Тауна на судне в форме ванны. Об этом пишет Би-би-си.

Мужчина признался, что решился на это, потому что никто такого раньше не делал. Кроме того, у него была запасная ванна.

«Я нашел рисунок, который сделал, когда мне было шесть лет. На нем я изображен в ванне, плывущей по морю. Я подумал: „Давайте воплотим мечту маленького Макса в реальность“», — рассказал он.

Макс и его команда отправились в путь в среду, в 7.30 по британскому времени, в 16.00 они уже прибыли к островам Силли. «Меня очень хорошо поддерживали — у меня была спасательная шлюпка и команда, я хотел быть уверен, что никто не пострадает из-за моей глупости», — сказал Фош.

Блогер отметил, что путешествие доставило ему массу неудобств. «Моя спина теперь меня не слушается, но я подумал, что должен был сделать это ради развлечения», — отметил Макс.

По прибытии на острова Силли путешественник направился в бар, где местные тут же начали расспрашивать его о путешествии. Лодку-ванну англичанин подарил местному 10-летнему мальчику. Блогер сообщил, что через шесть недель на его канале выйдет ролик об этом приключении.

В феврале путешественник Федор Конюхов стал первым в истории человеком, который пересек Южную Атлантику на весельной лодке. На это потребовалось 68 суток. 

