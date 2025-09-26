В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма

Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
В Reddit предположили, что последняя часть «Голодных игр» могла быть написана или отредактирована ИИ
Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» выйдет 16 января 2026 года
Пит Дэвидсон защищает Педро Паскаля от критики за слишком частые появления в кино и на телевидении
Ученые: кошатники жертвуют на благотворительность больше, чем собачники
Мать Джиджи и Беллы Хадид продает за 11 млн долларов ферму, где модели учились кататься на лошадях
В Якутии запустят систему ребейтов — возмещения затрат на кинопроизводство
Уиллем Дефо в роли магната празднует юбилей дочери в трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»
Будет ли участвовать Израиль в Евровидении, решат голосованием
Триллер о выживании «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 9 октября
Вышел первый тизер сериала «Полдень» по Стругацким
Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day
Ноэла Кларка из «Доктора Кто» арестовали в Лондоне
В юности братья Даффер смотрели фильмы, а не сериалы и сейчас удивляются, что оказались на ТВ
Metro Boomin оправдали по делу о сексуализированном насилии
Проект «Граунд» покинул галерею на Солянке
Лиам Хемсворт рассказал, как справляется с давлением после замены Генри Кэвилла в «Ведьмаке»
В центре «Зотов» открылась выставка об архитектурном макете как направлении искусства
Средняя температура в сентябре в Москве оказалась на 2 градуса выше климатической нормы
Уильяма Шетнера госпитализировали в Лос-Анджелесе
Звезды сериала «Офис» выиграли миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером»
Хантер Шефер снимется в игровой хоррор-антологии Хидэо Кодзимы и Джордана Пила
Дональд Трамп подписал указ о передаче TikTok американским владельцам
В Китае запретили выкладывать в соцсетях нытье
«Заклятие-4» стало самым кассовым хоррором 2025 года
Netflix показал трейлер второго сезона «Никто этого не хочет»
ФИФА представила маскоты чемпионата мира по футболу 2026 года
Дом Зингера в Петербурге отреставрируют

В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма

Фото: Brooksfilms

«Иноекино» впервые выпустит в российский прокат «Человека-слона» Дэвида Линча. В этом году картине исполняется 45 лет. Фильм выйдет в кино 27 ноября, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе кинокомпании.

Премьера черно-белой ленты состоялась в 1980 году. Она основана на биографии Джозефа Меррика (в фильме Джона Меррика), живущего в Лондоне XIX века. Его называли «человек-слон» из-за редчайшей болезни, которая обезобразила его лицо.

Мужчина долгое время выступал в «цирке уродов», пока его не заметил молодой хирург Тривес. Он выкупил Меррика у хозяина и поместил в специальное медицинское учреждение, чтобы изучить его феномен. Со временем доктор начал испытывать сочувствие к Меррику и видеть в нем не просто необычного пациента, а глубоко несчастного человека.

В ленте снялись Джон Херт, Энтони Хопкинс, Энн Бэнкрофт, Джон Гилгуд, Уэнди Хиллер, Фредди Джонс, Майкл Элфик, Ханна Гордон и другие. Сценарий Линч написал вместе с Кристофером Де Воре и Эриком Бергреном.

Фильм получил восемь номинаций на премию «Оскар», включая «лучший фильм», «лучший режиссер» и «лучшую мужскую роль» (Джон Херт), но не получил ни одной статуэтки. В Европе картина завоевала награды «Сезар» и «BAFTA в номинации Лучший фильм».

Весной 2026 года появится новая экранизация «Человека-слона». Главную роль в ней сыграет Адам Пирсон, известный по роли в комедийном нуаре «Другой человек». Он станет первым актером с инвалидностью, который воплотит роль Джозефа Меррика  на экране. Актер признался, что для него это «большая честь и большая ответственность», и что «в детстве избегал даже мыслей» об этом человеке.

Пьесу «Человек-слон» написал Бернард Померанс, впервые ее показали на сцене в 1977 году. Постановки по «Человеку-слону» шли на Бродвее и несколько раз удостаивались премий «Тони», но ни разу история не переносилась на экраны. Одноименный фильм Дэвида Линча по мотивам жизни Меррика не имел прямого отношения к пьесе, из за чего продюсеры оригинала судились из за использования такого же названия.

