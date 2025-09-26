В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма

«Иноекино» впервые выпустит в российский прокат «Человека-слона» Дэвида Линча. В этом году картине исполняется 45 лет. Фильм выйдет в кино 27 ноября, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе кинокомпании.
Премьера черно-белой ленты состоялась в 1980 году. Она основана на биографии Джозефа Меррика (в фильме Джона Меррика), живущего в Лондоне XIX века. Его называли «человек-слон» из-за редчайшей болезни, которая обезобразила его лицо.
Мужчина долгое время выступал в «цирке уродов», пока его не заметил молодой хирург Тривес. Он выкупил Меррика у хозяина и поместил в специальное медицинское учреждение, чтобы изучить его феномен. Со временем доктор начал испытывать сочувствие к Меррику и видеть в нем не просто необычного пациента, а глубоко несчастного человека.
В ленте снялись Джон Херт, Энтони Хопкинс, Энн Бэнкрофт, Джон Гилгуд, Уэнди Хиллер, Фредди Джонс, Майкл Элфик, Ханна Гордон и другие. Сценарий Линч написал вместе с Кристофером Де Воре и Эриком Бергреном.
Фильм получил восемь номинаций на премию «Оскар», включая «лучший фильм», «лучший режиссер» и «лучшую мужскую роль» (Джон Херт), но не получил ни одной статуэтки. В Европе картина завоевала награды «Сезар» и «BAFTA в номинации Лучший фильм».
Весной 2026 года появится новая экранизация «Человека-слона». Главную роль в ней сыграет Адам Пирсон, известный по роли в комедийном нуаре «Другой человек». Он станет первым актером с инвалидностью, который воплотит роль Джозефа Меррика на экране. Актер признался, что для него это «большая честь и большая ответственность», и что «в детстве избегал даже мыслей» об этом человеке.
Пьесу «Человек-слон» написал Бернард Померанс, впервые ее показали на сцене в 1977 году. Постановки по «Человеку-слону» шли на Бродвее и несколько раз удостаивались премий «Тони», но ни разу история не переносилась на экраны. Одноименный фильм Дэвида Линча по мотивам жизни Меррика не имел прямого отношения к пьесе, из за чего продюсеры оригинала судились из за использования такого же названия.