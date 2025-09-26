В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма

Мужчина долгое время выступал в «цирке уродов», пока его не заметил молодой хирург Тривес. Он выкупил Меррика у хозяина и поместил в специальное медицинское учреждение, чтобы изучить его феномен. Со временем доктор начал испытывать сочувствие к Меррику и видеть в нем не просто необычного пациента, а глубоко несчастного человека.