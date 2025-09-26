В Reddit предположили, что последняя часть «Голодных игр» могла быть написана или отредактирована ИИ

Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» выйдет 16 января 2026 года
Пит Дэвидсон защищает Педро Паскаля от критики за слишком частые появления в кино и на телевидении
Ученые: кошатники жертвуют на благотворительность больше, чем собачники
Мать Джиджи и Беллы Хадид продает за 11 млн долларов ферму, где модели учились кататься на лошадях
В Якутии запустят систему ребейтов — возмещения затрат на кинопроизводство
Уиллем Дефо в роли магната празднует юбилей дочери в трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»
Будет ли участвовать Израиль в Евровидении, решат голосованием
Триллер о выживании «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 9 октября
Вышел первый тизер сериала «Полдень» по Стругацким
Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day
Ноэла Кларка из «Доктора Кто» арестовали в Лондоне
В юности братья Даффер смотрели фильмы, а не сериалы и сейчас удивляются, что оказались на ТВ
Metro Boomin оправдали по делу о сексуализированном насилии
Проект «Граунд» покинул галерею на Солянке
Лиам Хемсворт рассказал, как справляется с давлением после замены Генри Кэвилла в «Ведьмаке»
В центре «Зотов» открылась выставка об архитектурном макете как направлении искусства
Средняя температура в сентябре в Москве оказалась на 2 градуса выше климатической нормы
Уильяма Шетнера госпитализировали в Лос-Анджелесе
Звезды сериала «Офис» выиграли миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером»
Хантер Шефер снимется в игровой хоррор-антологии Хидэо Кодзимы и Джордана Пила
Дональд Трамп подписал указ о передаче TikTok американским владельцам
В Китае запретили выкладывать в соцсетях нытье
«Заклятие-4» стало самым кассовым хоррором 2025 года
Netflix показал трейлер второго сезона «Никто этого не хочет»
ФИФА представила маскоты чемпионата мира по футболу 2026 года
Дом Зингера в Петербурге отреставрируют

В Reddit предположили, что последняя часть «Голодных игр» могла быть написана или отредактирована ИИ

Фото: Lionsgate

На портале Reddit разгорелась дискуссия об использовании ИИ в литературе. Пользователь @Defiant_Link4743 высказал предположение, что приквел «Голодных игр» под названием «Рассвет жатвы» о юном Хеймитче Эбернети мог быть написан с использованием ИИ.

Читатель обратил внимание на обилие мелких, нарочитых деталей, нелепые действия героев и странные сравнения. По мнению пользователя, эти элементы отличаются от простого некачественного текста и с большой вероятностью могли быть сгенерированы ИИ. «Авторы-люди, опытные авторы, просто не пишут, чтобы персонажи делали так. Но ИИ делает это постоянно. Это стандартные, шаблонные эмоциональные действия персонажей — крик в небо, удар кулаком в стену. Здесь они не имеют смысла, но соответствуют формуле», — написал он о сцене, в которой Ленор Дав кричит, стоя на скале, а Хеймитч смотрит на нее из окна поезда и стучит по стеклу, разбивая кулаки в кровь.

Одним из ключевых примеров стал диалог, в котором паутина называется шелковистой и сравнивается с кожей бабушки героини. Касаясь паутины, персонаж говорит: «Обожаю все шелковистое! — Она трет нити между пальцами. — Мягкие, словно шелк, как кожа моей бабушки. — Мейсили открывает медальон, висящий у нее на шее, и показывает фото. — Вот она, всего за год до смерти. Ну разве не красавица?».

Пользователь поясняет, что человек никогда не сравнил бы паутину с кожей бабушки, тогда как ИИ, возможно, выстроил пришел к ней через связь «spiderweb» со «spider’s silk». «Это классическая сенсорная путаница, которая постоянно случается с ИИ в художественной литературе — приводя к диалогам, которые соответствуют шаблону прозы, но не имеют связи с реальностью, и очевидному факту, что главное тактильное свойство паутины — это липкость», — написал @Defiant_Link4743.

Среди других разбираемых им примеров — неубедительные оскорбления: например, про одну героиню говорят, что она использует угольную пыль вместо пудры, а другую дразнят: «у моей бабушки была такая же кофта, как у тебя, но мы не разрешали ей выходить за порог в таком виде».

Многие комментаторы, однако, заметили, что разобранные отрывки могут быть просто штампами, часто встречающимися в young-adult литературе. Большинство сошлось во мнении, что подобные моменты выбиваются из стиля Коллинз, знакомого читателям по предыдущим книгам. Некоторые предположили, что она могла нанять гострайтера. Другие уверены, что, будучи автором настолько культовой серии, она не пошла бы на такой шаг.

Экранизация «Рассвета жатвы» выйдет в российский прокат 19 ноября 2026 года. К  картине примут участие Гленн КлоузКиран КалкинЭль ФэннингРэйф Файнс, Эдвин Рюдинг, Келвин Харрисон-мл., Майя Хоук, Джесси Племонс, Билли Портер, Лили Тейлор, Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс и Бен Ван. 

