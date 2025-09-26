В Reddit предположили, что последняя часть «Голодных игр» могла быть написана или отредактирована ИИ

Читатель обратил внимание на обилие мелких, нарочитых деталей, нелепые действия героев и странные сравнения. По мнению пользователя, эти элементы отличаются от простого некачественного текста и с большой вероятностью могли быть сгенерированы ИИ. «Авторы-люди, опытные авторы, просто не пишут, чтобы персонажи делали так. Но ИИ делает это постоянно. Это стандартные, шаблонные эмоциональные действия персонажей — крик в небо, удар кулаком в стену. Здесь они не имеют смысла, но соответствуют формуле», — написал он о сцене, в которой Ленор Дав кричит, стоя на скале, а Хеймитч смотрит на нее из окна поезда и стучит по стеклу, разбивая кулаки в кровь.