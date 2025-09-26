В Reddit предположили, что последняя часть «Голодных игр» могла быть написана или отредактирована ИИ

На портале Reddit разгорелась дискуссия об использовании ИИ в литературе. Пользователь @Defiant_Link4743 высказал предположение, что приквел «Голодных игр» под названием «Рассвет жатвы» о юном Хеймитче Эбернети мог быть написан с использованием ИИ.
Читатель обратил внимание на обилие мелких, нарочитых деталей, нелепые действия героев и странные сравнения. По мнению пользователя, эти элементы отличаются от простого некачественного текста и с большой вероятностью могли быть сгенерированы ИИ. «Авторы-люди, опытные авторы, просто не пишут, чтобы персонажи делали так. Но ИИ делает это постоянно. Это стандартные, шаблонные эмоциональные действия персонажей — крик в небо, удар кулаком в стену. Здесь они не имеют смысла, но соответствуют формуле», — написал он о сцене, в которой Ленор Дав кричит, стоя на скале, а Хеймитч смотрит на нее из окна поезда и стучит по стеклу, разбивая кулаки в кровь.
Одним из ключевых примеров стал диалог, в котором паутина называется шелковистой и сравнивается с кожей бабушки героини. Касаясь паутины, персонаж говорит: «Обожаю все шелковистое! — Она трет нити между пальцами. — Мягкие, словно шелк, как кожа моей бабушки. — Мейсили открывает медальон, висящий у нее на шее, и показывает фото. — Вот она, всего за год до смерти. Ну разве не красавица?».
Пользователь поясняет, что человек никогда не сравнил бы паутину с кожей бабушки, тогда как ИИ, возможно, выстроил пришел к ней через связь «spiderweb» со «spider’s silk». «Это классическая сенсорная путаница, которая постоянно случается с ИИ в художественной литературе — приводя к диалогам, которые соответствуют шаблону прозы, но не имеют связи с реальностью, и очевидному факту, что главное тактильное свойство паутины — это липкость», — написал @Defiant_Link4743.
Среди других разбираемых им примеров — неубедительные оскорбления: например, про одну героиню говорят, что она использует угольную пыль вместо пудры, а другую дразнят: «у моей бабушки была такая же кофта, как у тебя, но мы не разрешали ей выходить за порог в таком виде».
Многие комментаторы, однако, заметили, что разобранные отрывки могут быть просто штампами, часто встречающимися в young-adult литературе. Большинство сошлось во мнении, что подобные моменты выбиваются из стиля Коллинз, знакомого читателям по предыдущим книгам. Некоторые предположили, что она могла нанять гострайтера. Другие уверены, что, будучи автором настолько культовой серии, она не пошла бы на такой шаг.
Экранизация «Рассвета жатвы» выйдет в российский прокат 19 ноября 2026 года. К картине примут участие Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фэннинг, Рэйф Файнс, Эдвин Рюдинг, Келвин Харрисон-мл., Майя Хоук, Джесси Племонс, Билли Портер, Лили Тейлор, Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс и Бен Ван.