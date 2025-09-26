Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» выйдет 16 января 2026 года

Фото: Aniplex

Киностудия Toho представила постер второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Он выйдет 16 января 2026 года. Эпизоды будут выходить каждую неделю по пятницам.

По сюжету аниме, спустя пятьдесят лет после героической победы над Королем демонов эльфийка-волшебница Фрирен встречается с заметно постаревшими боевыми товарищами, сталкивается с их смертностью и хочет лучше понять их. Она берет в ученицы человеческую девушку и отправляется по местам боевой славы, чтобы пообщаться с умершим другом.

Первый сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» рассказывает о событиях, описанных в первых шести томах одноименной манги. Следующий сезон сосредоточится на следующих частях. Герои продолжат путешествие к замку Короля демонов, встречая на пути молодых волшебников и сражаясь с демонами.

Первая половина эпизодов первого сезона вышла осенью 2023 года, вторая часть появилась уже весной 2024-го. Шоу находится в топе MyAnimeList, обгоняя хитовые проекты вроде «Цельнометаллического алхимика», «Врат Штейна» или «Атаки титанов».

