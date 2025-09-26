Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
Ученые: кошатники жертвуют на благотворительность больше, чем собачники

Владельцы кошек делают пожертвования чаще и больше, чем владельцы собак, выяснил ученый из Дартмутского колледжа Герберт Чанг. Статью опубликовали в журнале Anthrozoos.

Чанг проанализировал более 787 млн благотворительных транзакций, совершенных в период с 2013 по 2022 год. Исследователь обращал внимание на два фактора — размер и частоту транзакций.

Люди без домашних питомцев жертвовали более крупные суммы, чем владельцы животных. Но последние делали это регулярнее. Лидерами по частоте оказались кошатники.

За указанный 9-летний период средняя сумма пожертвований составила 1060 долларов для людей без питомцев, 780 долларов среди владельцев кошек и 700 долларов у владельцев собак. При этом кошатники в среднем совершили 15 транзакций, собачники — 13, а люди без животных — 11.

Эти данные могут быть полезны благотворительным организациям для разработки более точных маркетинговых стратегий, ориентированных на разные группы населения

Ранее австралийские ученые выяснили, что собачники более эмоционально устойчивы и менее склонны к невротизму, чем кошатники. Пока неясно, это эмоционально устойчивые люди выбирают собак, а склонные к невротизму — кошек, или же питомцы со временем делают хозяев такими. Других личностных различий обнаружено не было.

Герберт Чанг предполагает, что именно личностные черты кошатников, в том числе склонность к невротизму, могут мотивировать их на более частые пожертвования.

