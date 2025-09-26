Мать Джиджи и Беллы Хадид продает за 11 млн долларов ферму, где модели учились кататься на лошадях

Модель, мать Джиджи и Беллы Хадид Иоланда выставила на продажу семейную ферму стоимостью 11 миллионов долларов. Семья приобрела поместье в округе Бакс, штат Пенсильвания, в 2017 году, пишет People.
Основной каменный дом был возведен еще в 1810 году. Иоланда сама разработала дизайн интерьеров жилища. Она хотела превратить его в «тихое убежище» для семьи, в котором она и трое ее детей — Джиджи Хадид , Белла Хадид и Анвар Хадид — могли бы полноценно отдохнуть.
В основном доме есть три спальни, пять ванных комнат и пять каминов, а также несколько гостиных и столовых. В каменном амбаре, построенном в 1776 году, находятся развлекательное пространство, тренажерный зал и профессиональный конный комплекс.
«Белла и Джиджи катались здесь на лошадях без седла и тренировались на конкурном манеже в непосредственной близости от Нью-Йорка, где строили карьеру», — сказала Иоланда.
На территории также расположены три коттеджа: «Carriage House» и «Corn Crib Cottage» с одной спальней и «Lavender Cottage» с двумя спальнями. Во всех трех домах есть кухня. Покупатель поместья также получит бассейн, несколько зон отдыха и винный погреб.
Семейную ферму выставили на продажу через восемь месяцев после того, как Иоланда и Джозеф Джинголи объявили о расставании после шести лет совместной жизни. «Наша ферма — поистине кусочек рая, святилище и наше безопасное место», — подчеркнула Фостер.