Мать Джиджи и Беллы Хадид продает за 11 млн долларов ферму, где модели учились кататься на лошадях

Основной каменный дом был возведен еще в 1810 году. Иоланда сама разработала дизайн интерьеров жилища. Она хотела превратить его в «тихое убежище» для семьи, в котором она и трое ее детей — Джиджи Хадид , Белла Хадид и Анвар Хадид — могли бы полноценно отдохнуть.