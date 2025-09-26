Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
Уиллем Дефо в роли магната празднует юбилей дочери в трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»
Будет ли участвовать Израиль в Евровидении, решат голосованием
Триллер о выживании «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 9 октября
Вышел первый тизер сериала «Полдень» по Стругацким
Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day
Ноэла Кларка из «Доктора Кто» арестовали в Лондоне
В юности братья Даффер смотрели фильмы, а не сериалы и сейчас удивляются, что оказались на ТВ
Metro Boomin оправдали по делу о сексуализированном насилии
Проект «Граунд» покинул галерею на Солянке
Лиам Хемсворт рассказал, как справляется с давлением после замены Генри Кэвилла в «Ведьмаке»
В центре «Зотов» открылась выставка об архитектурном макете как направлении искусства
Средняя температура в сентябре в Москве оказалась на 2 градуса выше климатической нормы
Уильяма Шетнера госпитализировали в Лос-Анджелесе
Звезды сериала «Офис» выиграли миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером»
Хантер Шефер снимется в игровой хоррор-антологии Хидэо Кодзимы и Джордана Пила
Дональд Трамп подписал указ о передаче TikTok американским владельцам
В Китае запретили выкладывать в соцсетях нытье
«Заклятие-4» стало самым кассовым хоррором 2025 года
Netflix показал трейлер второго сезона «Никто этого не хочет»
ФИФА представила маскоты чемпионата мира по футболу 2026 года
Дом Зингера в Петербурге отреставрируют
Певица Елка озвучит инопланетянку в новом мультфильме о Фиксиках
Мультфильм «Лови волну!» получит сериальное продолжение
В Москве в последний день сентября ожидаются заморозки до –4 градусов
Умер английский мультиинструменталист Дэнни Томпсон
Премьеру «Человека-паука: За пределами вселенных» перенесли на 18 июня 2027 года
Вышел трейлер документального фильма «Стиллер и Мира: Ничто не потеряно» о родителях Бена Стиллера

В Якутии запустят систему ребейтов — возмещения затрат на кинопроизводство

Фото: «Провзгляд»

Власти Якутии планируют ввести систему ребейтов — возврата части затрат на создание фильмов. О планах сообщил ТАСС глава республики Айсен Николаев.

«Мы планируем запустить в Якутии систему ребейтов для кинопроизводителей. Причем сделать это даже раньше, чем введем в эксплуатацию наш будущий кинопавильон. Для нас важно, чтобы ребейты стали дополнительным инструментом поддержки — они помогут привлечь в республику новые проекты, расширить возможности наших кинематографистов и укрепить позиции Якутии как одного из центров российского кино», — сказал политик.

Николаев напомнил, что за последние шесть лет местные кинематографисты получили более 280 наград на престижных российских и международных фестивалях. Якутское кино стало узнаваемым брендом.

До 27 сентября в Москве, Петербурге, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Сочи и Тюмени проходит фестиваль якутского кино «Саха Синема». В программе картины: «Подари мне цветы», «Не хороните меня без Ивана», «Диодорова. Против течения», «Там, где танцуют стерхи», «Алдан», «Надо мною солнце не садится».

Расскажите друзьям