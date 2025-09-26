Власти Якутии планируют ввести систему ребейтов — возврата части затрат на создание фильмов. О планах сообщил ТАСС глава республики Айсен Николаев.
«Мы планируем запустить в Якутии систему ребейтов для кинопроизводителей. Причем сделать это даже раньше, чем введем в эксплуатацию наш будущий кинопавильон. Для нас важно, чтобы ребейты стали дополнительным инструментом поддержки — они помогут привлечь в республику новые проекты, расширить возможности наших кинематографистов и укрепить позиции Якутии как одного из центров российского кино», — сказал политик.
Николаев напомнил, что за последние шесть лет местные кинематографисты получили более 280 наград на престижных российских и международных фестивалях. Якутское кино стало узнаваемым брендом.
До 27 сентября в Москве, Петербурге, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Сочи и Тюмени проходит фестиваль якутского кино «Саха Синема». В программе картины: «Подари мне цветы», «Не хороните меня без Ивана», «Диодорова. Против течения», «Там, где танцуют стерхи», «Алдан», «Надо мною солнце не садится».