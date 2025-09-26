Уиллем Дефо в роли магната празднует юбилей дочери в трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»

Кинокомпания ONE Media опубликовала трейлер драмы «Вечеринка в честь дня рождения» (The Birthday Party). Главную роль в ней сыграли Уиллем Дефо и Виктория Кармен Сонне («Девушка с иглой»).
Премьера состоялась 7 августа на кинофестивале в Локарно. Когда лента выйдет в прокат, пока неизвестно.
Фильм основан на одноименном романе Паноса Карнезиса. Сюжет разворачивается в конце 1970-х годов на частном средиземноморском острове судоходного магната Маркоса Тимолеона (Дефо).
В честь 25-го дня рождения своей единственной дочери Софии (Сонне) он закатывает роскошную вечеринку. При этом цель магната не только отпраздновать, но и разрушить тайные отношения Софии и принять за дочь судьбоносное решение, которое изменит всю ее жизнь.
В картине также сыграли Джо Коул («Острые козырьки»), Эмма Суарес («Джульетта») и другие. Режиссером проекта выступил Мигель Анхель Хименес. Съемки фильма проходили в Греции — на острове Корфу и в Афинах.
12 сентября состоялась премьера фильма «Человек у меня в подвале» с Уиллемом Дефо в главной роли. Он основан на одноименной книге Уолтера Мосли, исследующей власть, расизм и идентичность.
Дефо также рассматривается на главную роль в экранизации «Рождественской песни» Чарлза Диккенса. Производством истории о привидениях занимается Warner Bros.