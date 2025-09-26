Уиллем Дефо в роли магната празднует юбилей дочери в трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»

Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
Мать Джиджи и Беллы Хадид продает за 11 млн долларов ферму, где модели учились кататься на лошадях
В Якутии запустят систему ребейтов — возмещения затрат на кинопроизводство
Будет ли участвовать Израиль в Евровидении, решат голосованием
Триллер о выживании «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 9 октября
Вышел первый тизер сериала «Полдень» по Стругацким
Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day
Ноэла Кларка из «Доктора Кто» арестовали в Лондоне
В юности братья Даффер смотрели фильмы, а не сериалы и сейчас удивляются, что оказались на ТВ
Metro Boomin оправдали по делу о сексуализированном насилии
Проект «Граунд» покинул галерею на Солянке
Лиам Хемсворт рассказал, как справляется с давлением после замены Генри Кэвилла в «Ведьмаке»
В центре «Зотов» открылась выставка об архитектурном макете как направлении искусства
Средняя температура в сентябре в Москве оказалась на 2 градуса выше климатической нормы
Уильяма Шетнера госпитализировали в Лос-Анджелесе
Звезды сериала «Офис» выиграли миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером»
Хантер Шефер снимется в игровой хоррор-антологии Хидэо Кодзимы и Джордана Пила
Дональд Трамп подписал указ о передаче TikTok американским владельцам
В Китае запретили выкладывать в соцсетях нытье
«Заклятие-4» стало самым кассовым хоррором 2025 года
Netflix показал трейлер второго сезона «Никто этого не хочет»
ФИФА представила маскоты чемпионата мира по футболу 2026 года
Дом Зингера в Петербурге отреставрируют
Певица Елка озвучит инопланетянку в новом мультфильме о Фиксиках
Мультфильм «Лови волну!» получит сериальное продолжение
В Москве в последний день сентября ожидаются заморозки до –4 градусов
Умер английский мультиинструменталист Дэнни Томпсон
Премьеру «Человека-паука: За пределами вселенных» перенесли на 18 июня 2027 года

Уиллем Дефо в роли магната празднует юбилей дочери в трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»

Фото: Lemming Film

Кинокомпания ONE Media опубликовала трейлер драмы «Вечеринка в честь дня рождения» (The Birthday Party). Главную роль в ней сыграли Уиллем Дефо и Виктория Кармен Сонне («Девушка с иглой»). 

Премьера состоялась 7 августа на кинофестивале в Локарно. Когда лента выйдет в прокат, пока неизвестно.

Фильм основан на одноименном романе Паноса Карнезиса. Сюжет разворачивается в конце 1970-х годов на частном средиземноморском острове судоходного магната Маркоса Тимолеона (Дефо).

В честь 25-го дня рождения своей единственной дочери Софии (Сонне) он закатывает роскошную вечеринку. При этом цель магната не только отпраздновать, но и разрушить тайные отношения Софии и принять за дочь судьбоносное решение, которое изменит всю ее жизнь.

Видео: ONE Media

В картине также сыграли Джо Коул («Острые козырьки»), Эмма Суарес («Джульетта») и другие. Режиссером проекта выступил Мигель Анхель Хименес. Съемки фильма проходили в Греции — на острове Корфу и в Афинах.

12 сентября состоялась премьера фильма «Человек у меня в подвале» с Уиллемом Дефо в главной роли. Он основан на одноименной книге Уолтера Мосли, исследующей власть, расизм и идентичность. 

Дефо также рассматривается на главную роль в экранизации «Рождественской песни» Чарлза Диккенса. Производством истории о привидениях занимается Warner Bros.

Расскажите друзьям