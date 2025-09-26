Будет ли участвовать Израиль в Евровидении, решат голосованием

Европейский вещательный союз (EBU) в начале ноября проведет голосование, чтобы определить, будет ли Израиль допущен к участию в песенном конкурсе «Евровидение» в 2026 году. Об этом сообщает The Guardian.
В письме-приглашении телевещателей на ноябрьское онлайн-заседание президент EBU Дельфин Эрнотт Кунси указала, что по вопросу участия Израиля существует «беспрецедентное разнообразие мнений».
Вероятно, решение о проведении заседания было принято после угроз бойкота со стороны Нидерландов, Ирландии, Словении и Испании в случае участия Израиля. Телекомпании этих стран считают присутствие израильских исполнителей на песенном конкурсе неприемлемым.
«Евровидение-2026» пройдет в столице Австрии Вене. Финал состоится 16 мая на «Винер-Штадтхалле», крупнейшей арене страны. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая.