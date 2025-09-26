Будет ли участвовать Израиль в Евровидении, решат голосованием

Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
Мать Джиджи и Беллы Хадид продает за 11 млн долларов ферму, где модели учились кататься на лошадях
В Якутии запустят систему ребейтов — возмещения затрат на кинопроизводство
Уиллем Дефо в роли магната празднует юбилей дочери в трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»
Триллер о выживании «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 9 октября
Вышел первый тизер сериала «Полдень» по Стругацким
Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day
Ноэла Кларка из «Доктора Кто» арестовали в Лондоне
В юности братья Даффер смотрели фильмы, а не сериалы и сейчас удивляются, что оказались на ТВ
Metro Boomin оправдали по делу о сексуализированном насилии
Проект «Граунд» покинул галерею на Солянке
Лиам Хемсворт рассказал, как справляется с давлением после замены Генри Кэвилла в «Ведьмаке»
В центре «Зотов» открылась выставка об архитектурном макете как направлении искусства
Средняя температура в сентябре в Москве оказалась на 2 градуса выше климатической нормы
Уильяма Шетнера госпитализировали в Лос-Анджелесе
Звезды сериала «Офис» выиграли миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером»
Хантер Шефер снимется в игровой хоррор-антологии Хидэо Кодзимы и Джордана Пила
Дональд Трамп подписал указ о передаче TikTok американским владельцам
В Китае запретили выкладывать в соцсетях нытье
«Заклятие-4» стало самым кассовым хоррором 2025 года
Netflix показал трейлер второго сезона «Никто этого не хочет»
ФИФА представила маскоты чемпионата мира по футболу 2026 года
Дом Зингера в Петербурге отреставрируют
Певица Елка озвучит инопланетянку в новом мультфильме о Фиксиках
Мультфильм «Лови волну!» получит сериальное продолжение
В Москве в последний день сентября ожидаются заморозки до –4 градусов
Умер английский мультиинструменталист Дэнни Томпсон
Премьеру «Человека-паука: За пределами вселенных» перенесли на 18 июня 2027 года

Будет ли участвовать Израиль в Евровидении, решат голосованием

Фото: @nettabarzi

Европейский вещательный союз (EBU) в начале ноября проведет голосование, чтобы определить, будет ли Израиль допущен к участию в песенном конкурсе «Евровидение» в 2026 году. Об этом сообщает The Guardian.

В письме-приглашении телевещателей на ноябрьское онлайн-заседание президент EBU Дельфин Эрнотт Кунси указала, что по вопросу участия Израиля существует «беспрецедентное разнообразие мнений».

Вероятно, решение о проведении заседания было принято после угроз бойкота со стороны Нидерландов, Ирландии, Словении и Испании в случае участия Израиля. Телекомпании этих стран считают присутствие израильских исполнителей на песенном конкурсе неприемлемым.

«Евровидение-2026» пройдет в столице Австрии Вене. Финал состоится 16 мая на «Винер-Штадтхалле», крупнейшей арене страны. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая. 

