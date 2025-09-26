Триллер о выживании «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 9 октября

В основе сюжета лежит реальная история о серии загадочных убийств, произошедших на одном из Галапагосских островов. В 1939 году это место стало пристанищем для людей, которые больше не хотели жить в цивилизации. К коммуне присоединилась скандальная баронесса Элоиза Боске де Вагнер Уэрхорн. Ее интриги и жажда власти превратили райскую обитель в остров страданий и заговоров. Градус напряжения накалился до предела и привел к череде жутких убийств, тайна которых до сих пор не раскрыта.