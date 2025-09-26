Триллер о выживании «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу выйдет в российский прокат 9 октября

Global Film все же выпустит в российский прокат survival-триллер «Эдем», основанный на реальных событиях. Премьера фильма с Аной де Армас и Джудом Лоу состоится 9 октября, сообщается в соцсетях компании.
В основе сюжета лежит реальная история о серии загадочных убийств, произошедших на одном из Галапагосских островов. В 1939 году это место стало пристанищем для людей, которые больше не хотели жить в цивилизации. К коммуне присоединилась скандальная баронесса Элоиза Боске де Вагнер Уэрхорн. Ее интриги и жажда власти превратили райскую обитель в остров страданий и заговоров. Градус напряжения накалился до предела и привел к череде жутких убийств, тайна которых до сих пор не раскрыта.
Режиссером, продюсером и автором сценария ленты выступил двукратный обладатель премии «Оскар» Рон Ховард, постановщик картин «Игры разума», «Гонка», «Нокдаун», «Аполлон 13», «Код да Винчи». Ховард 15 лет пытался разобраться в этой истории, чтобы понять, что же случилось на острове на самом деле.
Премьера фильма состоялась в прошлом году на Международном кинофестивале в Торонто. В ленте также снялись Ванесса Кирби («Фантастическая четверка. Первые шаги», «Миссия невыполнима: Последствия»), Даниель Брюль («Бесславные ублюдки», «Гонка») и Сидни Суини («Белый лотос», «Рассказ служанки»).
Триллер о выживании должен был выйти в российский прокат сначала 14 августа, а потом 4 сентября. В конце августа прокатчик сообщил, что в запланированную дату картина не выйдет. Причины переноса не назывались.