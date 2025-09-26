Умер теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян

Умер режиссер, а также теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.
«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», — написала она в своем телеграм-канале.
В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме: «До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце».
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье советского режиссера Эдмонда Кеосаяна, автора трилогии о «Неуловимых мстителях», и актрисы Лауры Кеосаян. Получил образование во ВГИКе, где учился на режиссерском факультете.
Кеосаян снял такие фильмы, как «Катька и Шиз», «Ландыш серебристый», «Президент и его внучка», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и «Бессмертные». С начала 2000-х годов он активно работал на телевидении. Вел программы «Апельсиновый сок», «Между тем» и политическое ток-шоу «Международная пилорама» на НТВ, где обсуждал мировые и российские события.