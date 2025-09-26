Умер теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян

В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме: «До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце».