Пит Дэвидсон защищает Педро Паскаля от критики за слишком частые появления в кино и на телевидении

Комик Пит Дэвидсон встал на защиту Педро Паскаля после критики зрителей, которые считают, что актер слишком часто появляется в кино и на телевидении. Его слова передает Deadline.

Паскаль снялся во втором сезоне «Одни из нас» и фильмах «Гладиатор-2», «Эддингтон», «Материалистка», «Фантастическая четверка: Первые шаги», премьеры которых прошли в течение года.

Дэвидсон назвал Паскаля трудолюбивым и великолепным актером и подчеркнул, что после долгой работы в индустрии тому нужно время, чтобы привыкнуть к резкому росту славы. «Он учится справляться с вниманием и новым уровнем популярности», — отметил комик.

«Он так много работал, был актером, которому приходилось нелегко, и добился такого чертовски большого успеха. Все такие: „Папочка, папочка“. А потом, год спустя, он уже везде, потому что он крутой и популярный, и все такие: „Отвали, чувак“», — добавил Дэвидсон.

Паскаль продолжает активно работать. В 2026 году у актера выйдет еще несколько проектов, в том числе «Мандалорец и Грогу» и «Мстители: Финал», где он вновь исполнит роль Мистера Фантастика из «Фантастической четверки».

