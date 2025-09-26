Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»

Актриса Алисса Милано рассказала, что удалила грудные импланты, чтобы отпустить тело, которое было «сексуализированным» и «подвергалось насилию».
В своих соцсетях она написала, что отпускает «ложные истории» и части себя, которые никогда не были настоящими. «Сегодня я освобождаюсь от этих ложных историй, от тех частей меня, которые на самом деле никогда не были моими.
Я отпускаю тело, которое сексуализировали, которое подвергали насилию, которое, как я считала, было необходимо для того, чтобы быть привлекательной, любимой, успешной, счастливой. И, делая это, я надеюсь, что освобождаю свою дочь Беллу от необходимости когда‑либо совершать те же нездоровые поступки», — сказала актриса.
Милано подчеркнула, что ее любовь, женственность и успех не зависят от имплантов. «Сегодня я настоящая. Сегодня я свободна», — написала она. Позже Милано отметила, что после операции уютно лежит в кровати и ест еду, которую приготовила мама.