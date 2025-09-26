Вышел первый тизер сериала «Полдень» по Стругацким

Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day
Ноэла Кларка из «Доктора Кто» арестовали в Лондоне
В юности братья Даффер смотрели фильмы, а не сериалы и сейчас удивляются, что оказались на ТВ
Metro Boomin оправдали по делу о сексуализированном насилии
Проект «Граунд» покинул галерею на Солянке
Лиам Хемсворт рассказал, как справляется с давлением после замены Генри Кэвилла в «Ведьмаке»
В центре «Зотов» открылась выставка об архитектурном макете как направлении искусства
Средняя температура в сентябре в Москве оказалась на 2 градуса выше климатической нормы
Уильяма Шетнера госпитализировали в Лос-Анджелесе
Звезды сериала «Офис» выиграли миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером»
Хантер Шефер снимется в игровой хоррор-антологии Хидэо Кодзимы и Джордана Пила
Дональд Трамп подписал указ о передаче TikTok американским владельцам
В Китае запретили выкладывать в соцсетях нытье
«Заклятие-4» стало самым кассовым хоррором 2025 года
Netflix показал трейлер второго сезона «Никто этого не хочет»
ФИФА представила маскоты чемпионата мира по футболу 2026 года
Дом Зингера в Петербурге отреставрируют
Певица Елка озвучит инопланетянку в новом мультфильме о Фиксиках
Мультфильм «Лови волну!» получит сериальное продолжение
В Москве в последний день сентября ожидаются заморозки до –4 градусов
Умер английский мультиинструменталист Дэнни Томпсон
Премьеру «Человека-паука: За пределами вселенных» перенесли на 18 июня 2027 года
Вышел трейлер документального фильма «Стиллер и Мира: Ничто не потеряно» о родителях Бена Стиллера
В Южной Корее арестовали мужчину, который пьяным за два года позвонил в полицию почти 60 тыс. раз
PlayStation 5 стала для Sony самым прибыльным поколением консоли
«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона обзавелся вторым трейлером
Социальная реклама онкоскрининга пародирует ролик American Eagle с Сидни Суини

Вышел первый тизер сериала «Полдень» по Стругацким

Вышел первый трейлер сериала «Полдень» — адаптации романа «Жук в муравейнике» братьев Стругацких. Дата премьеры пока не объявлена. Известно только, что сериал выйдет «скоро» на платформах Okko и Kion.

Сюжет сериала разворачивается в Мире Полудня в 2278 году. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями поручает Максиму Каммереру найти Льва Абалкина — прогрессора, который вернулся на Землю, прервав свою миссию.

В проекте снимаются Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снегирь, Леонид Ярмольник, Евгений Сангаджиев, Иван Котик и другие. Режиссером выступил Клим Козинский («Первый номер»), а сценарий написала Маруся Трубникова («The Телки») при участии Анны Персиковой («Три сестры»).

