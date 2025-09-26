Вышел первый тизер сериала «Полдень» по Стругацким

Вышел первый трейлер сериала «Полдень» — адаптации романа «Жук в муравейнике» братьев Стругацких. Дата премьеры пока не объявлена. Известно только, что сериал выйдет «скоро» на платформах Okko и Kion.
Сюжет сериала разворачивается в Мире Полудня в 2278 году. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями поручает Максиму Каммереру найти Льва Абалкина — прогрессора, который вернулся на Землю, прервав свою миссию.
В проекте снимаются Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снегирь, Леонид Ярмольник, Евгений Сангаджиев, Иван Котик и другие. Режиссером выступил Клим Козинский («Первый номер»), а сценарий написала Маруся Трубникова («The Телки») при участии Анны Персиковой («Три сестры»).