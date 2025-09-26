Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day

Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
Вышел первый тизер сериала «Полдень» по Стругацким
Ноэла Кларка из «Доктора Кто» арестовали в Лондоне
В юности братья Даффер смотрели фильмы, а не сериалы и сейчас удивляются, что оказались на ТВ
Metro Boomin оправдали по делу о сексуализированном насилии
Проект «Граунд» покинул галерею на Солянке
Лиам Хемсворт рассказал, как справляется с давлением после замены Генри Кэвилла в «Ведьмаке»
В центре «Зотов» открылась выставка об архитектурном макете как направлении искусства
Средняя температура в сентябре в Москве оказалась на 2 градуса выше климатической нормы
Уильяма Шетнера госпитализировали в Лос-Анджелесе
Звезды сериала «Офис» выиграли миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером»
Хантер Шефер снимется в игровой хоррор-антологии Хидэо Кодзимы и Джордана Пила
Дональд Трамп подписал указ о передаче TikTok американским владельцам
В Китае запретили выкладывать в соцсетях нытье
«Заклятие-4» стало самым кассовым хоррором 2025 года
Netflix показал трейлер второго сезона «Никто этого не хочет»
ФИФА представила маскоты чемпионата мира по футболу 2026 года
Дом Зингера в Петербурге отреставрируют
Певица Елка озвучит инопланетянку в новом мультфильме о Фиксиках
Мультфильм «Лови волну!» получит сериальное продолжение
В Москве в последний день сентября ожидаются заморозки до –4 градусов
Умер английский мультиинструменталист Дэнни Томпсон
Премьеру «Человека-паука: За пределами вселенных» перенесли на 18 июня 2027 года
Вышел трейлер документального фильма «Стиллер и Мира: Ничто не потеряно» о родителях Бена Стиллера
В Южной Корее арестовали мужчину, который пьяным за два года позвонил в полицию почти 60 тыс. раз
PlayStation 5 стала для Sony самым прибыльным поколением консоли
«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона обзавелся вторым трейлером
Социальная реклама онкоскрининга пародирует ролик American Eagle с Сидни Суини

Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day

Фото: Sven-Sebastian Sajak/Getty Images

Мать потеряла сына на фестивале Riot Fest 2025 в Чикаго и обнаружила его на сцене с Green Day.  В соцсетях она поблагодарила группу за то, что та пригласила его на сцену и помогла ей его найти.

16-летнего парня по имени Аргайл пригласили на сцену во время исполнения третьей песни в сет-листе — «Know Your Enemy». Он исполнил композицию вместе с группой. Аргайл держал плакат с надписью: «Привет! Мне сегодня исполняется 16! Я аутичный человек, и Green Day — мой специальный интерес. Могу я выйти на сцену и спеть „Know Your Enemy“?»

«Я мама Аргайла. Я весь день паниковала, потому что мы разминулись, когда я отошла в туалет и не смогла вернуться к нему. Он занял место у сцены около полудня и не уходил весь день. СПАСИБО, что осуществили мечту моего потрясающего ребенка и помогли успокоить мою тревогу. Как только я увидела его на сцене, я закричала: „БОЖЕ МОЙ, ДА ЭТО ЖЕ МОЙ МАЛЬЧИК!!!!!“ Какой удивительный вечер! Теперь я ваш фанат навсегда», — написала мама в комментариях к публикации Билли Джо Армстронга, фронтмена группы.

Солист опубликовал скриншот комментария и подписал его: «Смотри, мам! Это Аргайл!» («Look ma! It’s Argyle!») — это отсылка к треку Green Day «Look Ma, No Brains».

1/4
@billiejoearmstrong
2/4
@billiejoearmstrong
3/4
@billiejoearmstrong
4/4
@billiejoearmstrong

В августе Charli XCX выразила недовольство тем, что организаторы Coachella выбрали хедлайнером Green Day, а не ее. На афтерпати певица пришла с лентой с надписью «Мисс Та, кто должна быть хедлайнером».

Группа Green Day не осталась в стороне. Барабанщик Тре Кул ответил фотографией в смешной самодельной ленте с надписью: «Настоящий хедлайнер».

Расскажите друзьям