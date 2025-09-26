Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day

Мать потеряла сына на фестивале Riot Fest 2025 в Чикаго и обнаружила его на сцене с Green Day. В соцсетях она поблагодарила группу за то, что та пригласила его на сцену и помогла ей его найти.
16-летнего парня по имени Аргайл пригласили на сцену во время исполнения третьей песни в сет-листе — «Know Your Enemy». Он исполнил композицию вместе с группой. Аргайл держал плакат с надписью: «Привет! Мне сегодня исполняется 16! Я аутичный человек, и Green Day — мой специальный интерес. Могу я выйти на сцену и спеть „Know Your Enemy“?»
«Я мама Аргайла. Я весь день паниковала, потому что мы разминулись, когда я отошла в туалет и не смогла вернуться к нему. Он занял место у сцены около полудня и не уходил весь день. СПАСИБО, что осуществили мечту моего потрясающего ребенка и помогли успокоить мою тревогу. Как только я увидела его на сцене, я закричала: „БОЖЕ МОЙ, ДА ЭТО ЖЕ МОЙ МАЛЬЧИК!!!!!“ Какой удивительный вечер! Теперь я ваш фанат навсегда», — написала мама в комментариях к публикации Билли Джо Армстронга, фронтмена группы.
Солист опубликовал скриншот комментария и подписал его: «Смотри, мам! Это Аргайл!» («Look ma! It’s Argyle!») — это отсылка к треку Green Day «Look Ma, No Brains».
В августе Charli XCX выразила недовольство тем, что организаторы Coachella выбрали хедлайнером Green Day, а не ее. На афтерпати певица пришла с лентой с надписью «Мисс Та, кто должна быть хедлайнером».
Группа Green Day не осталась в стороне. Барабанщик Тре Кул ответил фотографией в смешной самодельной ленте с надписью: «Настоящий хедлайнер».