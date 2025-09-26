Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day

«Я мама Аргайла. Я весь день паниковала, потому что мы разминулись, когда я отошла в туалет и не смогла вернуться к нему. Он занял место у сцены около полудня и не уходил весь день. СПАСИБО, что осуществили мечту моего потрясающего ребенка и помогли успокоить мою тревогу. Как только я увидела его на сцене, я закричала: „БОЖЕ МОЙ, ДА ЭТО ЖЕ МОЙ МАЛЬЧИК!!!!!“ Какой удивительный вечер! Теперь я ваш фанат навсегда», — написала мама в комментариях к публикации Билли Джо Армстронга, фронтмена группы.