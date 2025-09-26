Ноэла Кларка из «Доктора Кто» арестовали в Лондоне

Кларк стал известен благодаря роли Микки Смита в «Докторе Кто» (2005–2010) и фильмам «Стартрек: Возмездие» и «Спецслужба: Сигнал тревоги». Он также создал фильмы «Шпана» и «Братство», а в 2009 году получил премию BAFTA. В 2021 году его членство и награда BAFTA были приостановлены после публикации обвинений.