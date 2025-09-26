В юности братья Даффер смотрели фильмы, а не сериалы и сейчас удивляются, что оказались на ТВ

Алисса Милано удалила грудные импланты, чтобы «освободиться от сексуализированного тела»
Вышел первый тизер сериала «Полдень» по Стругацким
Мама потеряла сына на музыкальном фестивале и нашла его на сцене с Green Day
Ноэла Кларка из «Доктора Кто» арестовали в Лондоне
Metro Boomin оправдали по делу о сексуализированном насилии
Проект «Граунд» покинул галерею на Солянке
Лиам Хемсворт рассказал, как справляется с давлением после замены Генри Кэвилла в «Ведьмаке»
В центре «Зотов» открылась выставка об архитектурном макете как направлении искусства
Средняя температура в сентябре в Москве оказалась на 2 градуса выше климатической нормы
Уильяма Шетнера госпитализировали в Лос-Анджелесе
Звезды сериала «Офис» выиграли миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером»
Хантер Шефер снимется в игровой хоррор-антологии Хидэо Кодзимы и Джордана Пила
Дональд Трамп подписал указ о передаче TikTok американским владельцам
В Китае запретили выкладывать в соцсетях нытье
«Заклятие-4» стало самым кассовым хоррором 2025 года
Netflix показал трейлер второго сезона «Никто этого не хочет»
ФИФА представила маскоты чемпионата мира по футболу 2026 года
Дом Зингера в Петербурге отреставрируют
Певица Елка озвучит инопланетянку в новом мультфильме о Фиксиках
Мультфильм «Лови волну!» получит сериальное продолжение
В Москве в последний день сентября ожидаются заморозки до –4 градусов
Умер английский мультиинструменталист Дэнни Томпсон
Премьеру «Человека-паука: За пределами вселенных» перенесли на 18 июня 2027 года
Вышел трейлер документального фильма «Стиллер и Мира: Ничто не потеряно» о родителях Бена Стиллера
В Южной Корее арестовали мужчину, который пьяным за два года позвонил в полицию почти 60 тыс. раз
PlayStation 5 стала для Sony самым прибыльным поколением консоли
«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона обзавелся вторым трейлером
Социальная реклама онкоскрининга пародирует ролик American Eagle с Сидни Суини

В юности братья Даффер смотрели фильмы, а не сериалы и сейчас удивляются, что оказались на ТВ

Фото: Netflix

Создатели «Очень странных дел», Мэтт и Росс Даффер в детстве практически не смотрели сериалы и отдавали предпочтение фильмам. Об этом они рассказали в интервью Variety.

В августе Даффер подписали четырехлетний эксклюзивный контракт с Paramount. После завершения сотрудничества с Netflix в апреле 2026 года их компания Upside Down Pictures займется производством фильмов и сериалов для Paramount.

Главной мотивацией к подписанию контракта, по их словам, стало желание выпускать полнометражное кино в прокат. «Когда мы с Мэттом обсуждали, чем хотим заняться дальше, все свелось к тому, что мы хотим снять фильм, особенно оригинальный — большой оригинальный фильм», — пояснил Росс Даффер.

От сериалов дуэт отказываться не собирается и сосредоточится на сезонах из 8–9 серий. «Я устаю, когда смотрю сезоны из 20 серий. Мы выросли, не интересуясь ничем подобным. Мы смотрели только фильмы. Самое странное, что мы оказались на телевидении, ведь у нас почти не было интереса к нему», — рассказал Мэтт Даффер.

Пока все силы братьев направлены на завершение «Очень странных дел», Netflix представил бэкстейдж-ролик, посвященный пятому сезону. В нем Даффер рассказали, что зрителей ждет больше экшна, визуальных эффектов и напряженных сюжетных линий.

Премьера пятого сезона разделена на три части: первые четыре серии выйдут 26 ноября, следующие три — в Рождество, а финал запланирован на 31 декабря.

Расскажите друзьям