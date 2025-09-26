В юности братья Даффер смотрели фильмы, а не сериалы и сейчас удивляются, что оказались на ТВ

От сериалов дуэт отказываться не собирается и сосредоточится на сезонах из 8–9 серий. «Я устаю, когда смотрю сезоны из 20 серий. Мы выросли, не интересуясь ничем подобным. Мы смотрели только фильмы. Самое странное, что мы оказались на телевидении, ведь у нас почти не было интереса к нему», — рассказал Мэтт Даффер.