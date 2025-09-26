В юности братья Даффер смотрели фильмы, а не сериалы и сейчас удивляются, что оказались на ТВ

Создатели «Очень странных дел», Мэтт и Росс Даффер в детстве практически не смотрели сериалы и отдавали предпочтение фильмам. Об этом они рассказали в интервью Variety.
В августе Даффер подписали четырехлетний эксклюзивный контракт с Paramount. После завершения сотрудничества с Netflix в апреле 2026 года их компания Upside Down Pictures займется производством фильмов и сериалов для Paramount.
Главной мотивацией к подписанию контракта, по их словам, стало желание выпускать полнометражное кино в прокат. «Когда мы с Мэттом обсуждали, чем хотим заняться дальше, все свелось к тому, что мы хотим снять фильм, особенно оригинальный — большой оригинальный фильм», — пояснил Росс Даффер.
От сериалов дуэт отказываться не собирается и сосредоточится на сезонах из 8–9 серий. «Я устаю, когда смотрю сезоны из 20 серий. Мы выросли, не интересуясь ничем подобным. Мы смотрели только фильмы. Самое странное, что мы оказались на телевидении, ведь у нас почти не было интереса к нему», — рассказал Мэтт Даффер.
Пока все силы братьев направлены на завершение «Очень странных дел», Netflix представил бэкстейдж-ролик, посвященный пятому сезону. В нем Даффер рассказали, что зрителей ждет больше экшна, визуальных эффектов и напряженных сюжетных линий.
Премьера пятого сезона разделена на три части: первые четыре серии выйдут 26 ноября, следующие три — в Рождество, а финал запланирован на 31 декабря.