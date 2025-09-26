Metro Boomin оправдали по делу о сексуализированном насилии

Адвокат истицы заявил, что «система часто работает против жертв», и выразил надежду на пересмотр дела в апелляции. Жалоба была подана в октябре 2024 года. ЛеМэстр утверждала, что познакомилась с Уэйном в феврале 2016-го. Тогда она переживала смерть девятилетнего сына, а он — болезненный разрыв. По ее словам, после бокала алкоголя и таблетки Xanax в студии продюсера она потеряла сознание и очнулась уже в другой комнате, где Уэйн якобы ее насиловал. Позже женщина забеременела и сделала аборт, полагая, что отец ребенка — музыкант.