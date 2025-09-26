Metro Boomin оправдали по делу о сексуализированном насилии

Хип-хоп-продюсер Metro Boomin (Леланд Уэйн) выиграл гражданский процесс в Лос-Анджелесе, где его обвиняли в сексуализированном насилии.
Присяжные из восьми человек признали его невиновным в инциденте 2016 года. Ванесса ЛеМэстр утверждала, что музыкант накачал ее препаратами и изнасиловал, после чего наступила нежелательная беременность.
Уэйн назвал вердикт победой и поблагодарил Бога за возможность оставить «все это безумие» позади. При этом он подчеркнул, что процесс серьезно ударил по его репутации.
Адвокат истицы заявил, что «система часто работает против жертв», и выразил надежду на пересмотр дела в апелляции. Жалоба была подана в октябре 2024 года. ЛеМэстр утверждала, что познакомилась с Уэйном в феврале 2016-го. Тогда она переживала смерть девятилетнего сына, а он — болезненный разрыв. По ее словам, после бокала алкоголя и таблетки Xanax в студии продюсера она потеряла сознание и очнулась уже в другой комнате, где Уэйн якобы ее насиловал. Позже женщина забеременела и сделала аборт, полагая, что отец ребенка — музыкант.
Metro Boomin известен как один из ведущих продюсеров хип-хопа. Он сотрудничал с Future, The Weeknd, Drake, Post Malone, 21 Savage и другими артистами, а также создал саундтрек к фильму «Человек-паук: Паутина вселенных».