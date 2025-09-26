Проект «Граунд» покинул галерею на Солянке

Проект «Граунд», который с 2018 года работал на площадке «Солянка», завершил работу по этому адресу. Теперь пространство называется не «Граунд Солянка», а «Галерея на Солянке».
«Друзья, проект ГРАУНД покинул площадку Галереи на Солянке. Солянка продолжает знакомить вас с текущими и будущими событиями галереи», — написал «Граунд» в телеграм-канале. Проект пригласил посетителей подписаться на новый аккаунт галереи.
В новом канале значилось: «Друзья, проект ГРАУНД покинул площадку галереи на Солянке. Мы продолжаем знакомить вас с текущими и будущими событиями галереи и надеемся, что вы останетесь с нами. Ценим ваше время и пишем о самом важном».
Проект «Граунд» был создан в 2014 году на базе районных галерей «Песчаная» и «Ходынка». В 2018 году инициатива переехала в выставочный зал «Солянка». Создатель проекта «Граунд» — художница и куратор Катя Бочавар.
В августе Бочавар покинула должность директора галереи. Художница рассказала, что далее собирается заниматься собственными проектами.