В центре «Зотов» открылась выставка об архитектурном макете как направлении искусства

Фото: пресс-служба центра «Зотов»

Центр «Зотов» и архитектурная компания «Генпро» открыли выставку «Внутри города. Искусство архитектурного макета». Это первая экспозиция, представляющая макет не как вспомогательный инструмент, а как самостоятельное направление искусства. Выставка продлится до 14 ноября. Вход бесплатный, по регистрации.

В рамках экспозиции макет предстанет как инструмент творческого поиска архитектора, способ размышлять о своем творчестве и создавать утопические проекты. Один из пяти разделов выставки превратится в рабочую мастерскую: здесь специалисты будут создавать новые макеты и реставрировать старые, а посетители смогут в реальном времени наблюдать за процессом.

Выставка объединит работы более 25 известных архитектурных бюро, художников и дизайнеров. Среди ключевых экспонатов — работы Николая Полисского (например, 10 эскизных моделей скульптур для набережной в Балахне на Волге, выполненные из поролоновых трубок), макет жилого комплекса «Бродский» бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры», состоящий из арок, а также здания-саженцы Тотана Кузенбаева.

Инициатором проекта выступил основатель «Генпро» Даниил Катриченко, а куратором — Илья Мукосей. Генеральный директор центра «Зотов» Дарья Филиппова отметила, что тема временной экспозиции прямо соотносится с историей здания: «Для конструктивистов создание таких моделей было важной практикой. Многие идеи великих архитекторов той эпохи дошли до нас только в виде макетов или чертежей, что позволяет нам сегодня хотя бы отчасти прикоснуться к невероятным и утопическим проектам, которые так и не были реализованы».

Параллельная программа включает выступление Сергея Чобана, сооснователя бюро СПИЧ, под руководством которого проходила реставрация Хлебозавода №5. Посетителей также ждут мастер-классы по архитектурной графике, лекции о методах макетирования и дискуссии о роли макета в архитектурном образовании.

