В центре «Зотов» открылась выставка об архитектурном макете как направлении искусства

Инициатором проекта выступил основатель «Генпро» Даниил Катриченко, а куратором — Илья Мукосей. Генеральный директор центра «Зотов» Дарья Филиппова отметила, что тема временной экспозиции прямо соотносится с историей здания: «Для конструктивистов создание таких моделей было важной практикой. Многие идеи великих архитекторов той эпохи дошли до нас только в виде макетов или чертежей, что позволяет нам сегодня хотя бы отчасти прикоснуться к невероятным и утопическим проектам, которые так и не были реализованы».