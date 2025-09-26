Лиам Хемсворт рассказал, как справляется с давлением после замены Генри Кэвилла в «Ведьмаке»

Лиам Хемсворт готовится к премьере четвертого сезона «Ведьмака», где он впервые появится в образе Геральта из Ривии вместо Генри Кэвилла.
В интервью Entertainment Weekly актер признался, что после объявления о кастинге в 2022 году он почти полностью отказался от соцсетей, чтобы не отвлекаться на негативные комментарии.
«Было много шума, и это стало мешать. Но я люблю кино и актерскую игру и не хочу, чтобы чужие мнения влияли на то, как я рассказываю историю», — отметил Хемсворт.
Генри Кэвилл, игравший Геральта три сезона, поддержал своего преемника: «Я передаю факел с уважением и с энтузиазмом жду, что Лиам найдет в этом персонаже». Коллега по сериалу Фрейя Аллан (Цири) также призвала фанатов дать Хемсворту шанс: «Он вложил в роль много усилий и сердца. Надеюсь, зрители смогут это оценить».
Премьера четвертого сезона состоится 30 октября на Netflix. Проект уже продлен на пятый сезон, который станет заключительным.