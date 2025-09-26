Лиам Хемсворт рассказал, как справляется с давлением после замены Генри Кэвилла в «Ведьмаке»

Генри Кэвилл, игравший Геральта три сезона, поддержал своего преемника: «Я передаю факел с уважением и с энтузиазмом жду, что Лиам найдет в этом персонаже». Коллега по сериалу Фрейя Аллан (Цири) также призвала фанатов дать Хемсворту шанс: «Он вложил в роль много усилий и сердца. Надеюсь, зрители смогут это оценить».