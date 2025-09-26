Уильяма Шетнера госпитализировали в Лос-Анджелесе

94-летнего актера Уильяма Шетнера, легенду «Звездного пути», доставили в больницу из его дома в Лос-Анджелесе после проблем с уровнем сахара в крови.
По данным TMZ, артист сам вызвал экстренные службы в качестве предосторожности. Сейчас он чувствует себя хорошо и отдыхает.
Шетнер, наиболее известный по роли капитана Кирка, в последние годы активно работал. В 2021-м он стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а в этом году получил премию за достижения всей жизни на Saturn Awards.
Актер не раз говорил о своем отношении к старости и смертности. В интервью 2023 года он признавался, что снял документальный фильм «Call Me Bill» как способ «обратиться к близким после смерти».