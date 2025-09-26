Уильяма Шетнера госпитализировали в Лос-Анджелесе

Звезды сериала «Офис» выиграли миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером»
Проект «Граунд» покинул галерею на Солянке
Лиам Хемсворт рассказал, как справляется с давлением после замены Генри Кэвилла в «Ведьмаке»
В центре «Зотов» открылась выставка об архитектурном макете как направлении искусства
Средняя температура в сентябре в Москве оказалась на 2 градуса выше климатической нормы
Хантер Шефер снимется в игровой хоррор-антологии Хидэо Кодзимы и Джордана Пила
Дональд Трамп подписал указ о передаче TikTok американским владельцам
В Китае запретили выкладывать в соцсетях нытье
«Заклятие-4» стало самым кассовым хоррором 2025 года
Netflix показал трейлер второго сезона «Никто этого не хочет»
ФИФА представила маскоты чемпионата мира по футболу 2026 года
Дом Зингера в Петербурге отреставрируют
Певица Елка озвучит инопланетянку в новом мультфильме о Фиксиках
Мультфильм «Лови волну!» получит сериальное продолжение
В Москве в последний день сентября ожидаются заморозки до –4 градусов
Умер английский мультиинструменталист Дэнни Томпсон
Премьеру «Человека-паука: За пределами вселенных» перенесли на 18 июня 2027 года
Вышел трейлер документального фильма «Стиллер и Мира: Ничто не потеряно» о родителях Бена Стиллера
В Южной Корее арестовали мужчину, который пьяным за два года позвонил в полицию почти 60 тыс. раз
PlayStation 5 стала для Sony самым прибыльным поколением консоли
«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона обзавелся вторым трейлером
Социальная реклама онкоскрининга пародирует ролик American Eagle с Сидни Суини
Игра PUBG Mobile сделала коллаборацию со «Skibidi Toilet»
Новосибирский фотограф снял белых медведей, поселившихся на метеостанции на острове Колючин
Американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, выплатили 25 миллионов долларов
Среди кандидатов в астронавты НАСА впервые больше женщин, чем мужчин
В «Росизо» открылась выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек»
В Израиле нашли клад времен византийской эпохи

Уильяма Шетнера госпитализировали в Лос-Анджелесе

Фото: American Movie Classics (AMC)

94-летнего актера Уильяма Шетнера, легенду «Звездного пути», доставили в больницу из его дома в Лос-Анджелесе после проблем с уровнем сахара в крови.

По данным TMZ, артист сам вызвал экстренные службы в качестве предосторожности. Сейчас он чувствует себя хорошо и отдыхает.

Шетнер, наиболее известный по роли капитана Кирка, в последние годы активно работал. В 2021-м он стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а в этом году получил премию за достижения всей жизни на Saturn Awards.

Актер не раз говорил о своем отношении к старости и смертности. В интервью 2023 года он признавался, что снял документальный фильм «Call Me Bill» как способ «обратиться к близким после смерти».

Расскажите друзьям