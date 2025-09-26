Звезды сериала «Офис» выиграли миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером»

Актеры сериала «Офис» Кейт Флэннери и Оскар Нуньес выиграли главный приз в 1 млн долларов на шоу «Кто хочет стать миллионером?». Они направят деньги в благотворительные фонды.
Актерам помог их бывший коллега по сериалу Брайан Баумгартнер, исполнивший Кевина. Флэннери и Нуньес сделали «звонок другу», во время которого Брайан помог им пройти решающий этап.
Для Нуньеса это воссоединение совпало с его возвращением во вселенную «Офиса»: он играет в спин-оффе «Газета», который уже продлили на второй сезон. Шоу рассказывает о редакции газеты на Среднем Западе США, которая во избежание закрытия решает прибегнуть к помощи репортеров.
По сюжету амбициозный журналист Нед Сэмпсон (Доналл Глисон) приходит в издание в качестве главного редактора. Ему предстоит справиться с сокращением бюджета и смотивировать команду сотрудников, роли которых исполнили Сабрина Импаччаторе, Челси Фрай, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки.