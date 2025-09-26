Хантер Шефер снимется в игровой хоррор-антологии Хидэо Кодзимы и Джордана Пила

Хидэо Кодзима раскрыл новые подробности своей игры OD, над которой он работает совместно с Джорданом Пилом. Проект станет антологией ужасов, где разные эпизоды будут снимать известные режиссеры.
В числе актеров заявлены Хантер Шефер («Эйфория»), София Лиллис («Подземелья и драконы: Честь среди воров») и Удо Кир. Первый эпизод, OD: Knock, поставит сам Кодзима.
По его словам, он посвящен страху перед громким стуком: «Я действительно боюсь больших ударов в дверь». Сюжет разворачивается спустя десять лет после таинственного ужаса, когда нечто проклятое возвращается в запретное.
К работе над антологией также могут присоединиться Майк Флэнаган («Призраки дома на холме»), Ари Астер («Солнцестояние»), Сэм Лейк («Alan Wake») и Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна»). По словам самого Кодзимы, игра будет «по-настоящему страшной».
OD создается в партнерстве с Xbox и работает на движке Unreal Engine. Microsoft активно поддерживает проект: «Это смело, уникально и абсолютно в стиле Кодзимы», — отметил Фил Спенсер. Дата релиза пока неизвестна.