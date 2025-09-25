Дональд Трамп подписал указ о передаче TikTok американским владельцам

В сделке поучаствуют также Руперт Мердок и гендиректор Dell Computers Майкл Делл. «Отличные инвесторы. Крупнейшие. Больше не бывает», — прокомментировал Трамп. Более подробную информацию о покупке предоставят через несколько дней, пообещали в Белом доме.



Трамп пообещал, что TikTok продолжит предлагать широкий спектр контента. «К каждой группе будут относиться справедливо», — заявил он, впрочем, добавив, что ему лично нравится контент его сторонников. «Если бы я мог, я бы сделал его на 100% связанным с Maga (движением Make America Great Again — Прим. ред.)», — признался президент.