Мультфильм «Лови волну!» получит сериальное продолжение
В Китае запретили выкладывать в соцсетях нытье
«Заклятие 4» стало самым кассовым хоррором 2025 года
Netflix показал трейлер второго сезона «Никто этого не хочет»
ФИФА представила маскоты чемпионата мира по футболу 2026 года
Дом Зингера в Петербурге отреставрируют
Певица Елка озвучит инопланетянку в новом мультфильме о Фиксиках
В Москве в последний день сентября ожидаются заморозки до –4 градусов
Умер английский мультиинструменталист Дэнни Томпсон
Премьеру «Человека-паука: За пределами вселенных» перенесли на 18 июня 2027 года
Вышел трейлер документального фильма «Стиллер и Мира: Ничто не потеряно» о родителях Бена Стиллера
В Южной Корее арестовали мужчину, который пьяным за два года позвонил в полицию почти 60 тыс. раз
PlayStation 5 стала для Sony самым прибыльным поколением консоли
«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона обзавелся вторым трейлером
Социальная реклама онкоскрининга пародирует ролик American Eagle с Сидни Суини
Игра PUBG Mobile сделала коллаборацию со «Skibidi Toilet»
Новосибирский фотограф снял белых медведей, поселившихся на метеостанции на острове Колючин
Американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, выплатили 25 миллионов долларов
Среди кандидатов в астронавты НАСА впервые больше женщин, чем мужчин
В «Росизо» открылась выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек»
В Израиле нашли клад времен византийской эпохи
Идрис Эльба в трейлере «Дома динамита» Кэтрин Бигелоу
Лингвисты проследили за эволюцией речи Тейлор Свифт, чтобы понять, как люди перенимают акценты
Фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербатчем выйдет в российский прокат 20 ноября
В России стали меньше пить водку и коньяк
В США две женщины попали в больницу после нападения агрессивной белки
На ВСМ Москва — Петербург будет 14 пассажирских остановок
28 сентября в Китае откроется самый высокий мост в мире

Дональд Трамп подписал указ о передаче TikTok американским владельцам

Фото: Solen Feyissa/Unsplash

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу на территории Соединенных Штатов. Согласно ему, активы американской части соцсети перейдут под контроль к местным компаниям, написал The Guardian.

Трамп заявил, что достиг соглашения с китайским лидером Си Цзиньпином. Ожидается, что американским компаниям будет принадлежать около 80% бизнеса. ByteDance и китайские инвесторы сохранят за собой менее 20% активов.

Новая версия TikTok будет контролироваться советом директоров из семи человек. В него войдут эксперты по кибербезопасности и нацбезопасности, шесть из них окажутся американцами.

Согласно плану, инвесторы из США возьмут на себя большую часть операцию TikTok и будут управлять лицензионной копией рекомендательного алгоритма приложения. Покупка активов TikTok обойдется им в 14 млрд долларов.

Среди новых владельцев TikTok будет компания Oracle. Она будет курировать операции соцсети в США и предоставит облачный сервис для хранения пользовательских данных. Представители Белого дома заявили, что ByteDance и китайские власти не будут иметь доступа к данным пользователей в США.

В сделке поучаствуют также Руперт Мердок и гендиректор Dell Computers Майкл Делл. «Отличные инвесторы. Крупнейшие. Больше не бывает», — прокомментировал Трамп. Более подробную информацию о покупке предоставят через несколько дней, пообещали в Белом доме. 

Трамп пообещал, что TikTok продолжит предлагать широкий спектр контента. «К каждой группе будут относиться справедливо», — заявил он, впрочем, добавив, что ему лично нравится контент его сторонников. «Если бы я мог, я бы сделал его на 100% связанным с Maga (движением Make America Great Again — Прим. ред.)», — признался президент.

Сделка положит конец многомесячному юридическому кризису вокруг TikTok в США. Приложение было на грани бана, хотя его используют около 180 млн американцев, из-за опасений властей страны относительно конфиденциальности данных на платформе, управляемой китайскими бизнесменами.

Эта сделка также является очередной попыткой администрации Трампа повлиять на технологическую отрасль. Ранее в сентябре она приобрела 10% акций производителя чипов Intel и призвала такие компании, как Apple и Nvidia, инвестировать сотни миллиардов долларов в экономику страны.

Расскажите друзьям