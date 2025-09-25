Дональд Трамп подписал указ о передаче TikTok американским владельцам

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу на территории Соединенных Штатов. Согласно ему, активы американской части соцсети перейдут под контроль к местным компаниям, написал The Guardian.
Трамп заявил, что достиг соглашения с китайским лидером Си Цзиньпином. Ожидается, что американским компаниям будет принадлежать около 80% бизнеса. ByteDance и китайские инвесторы сохранят за собой менее 20% активов.
Новая версия TikTok будет контролироваться советом директоров из семи человек. В него войдут эксперты по кибербезопасности и нацбезопасности, шесть из них окажутся американцами.
Согласно плану, инвесторы из США возьмут на себя большую часть операцию TikTok и будут управлять лицензионной копией рекомендательного алгоритма приложения. Покупка активов TikTok обойдется им в 14 млрд долларов.
Среди новых владельцев TikTok будет компания Oracle. Она будет курировать операции соцсети в США и предоставит облачный сервис для хранения пользовательских данных. Представители Белого дома заявили, что ByteDance и китайские власти не будут иметь доступа к данным пользователей в США.
В сделке поучаствуют также Руперт Мердок и гендиректор Dell Computers Майкл Делл. «Отличные инвесторы. Крупнейшие. Больше не бывает», — прокомментировал Трамп. Более подробную информацию о покупке предоставят через несколько дней, пообещали в Белом доме.
Трамп пообещал, что TikTok продолжит предлагать широкий спектр контента. «К каждой группе будут относиться справедливо», — заявил он, впрочем, добавив, что ему лично нравится контент его сторонников. «Если бы я мог, я бы сделал его на 100% связанным с Maga (движением Make America Great Again — Прим. ред.)», — признался президент.
Сделка положит конец многомесячному юридическому кризису вокруг TikTok в США. Приложение было на грани бана, хотя его используют около 180 млн американцев, из-за опасений властей страны относительно конфиденциальности данных на платформе, управляемой китайскими бизнесменами.
Эта сделка также является очередной попыткой администрации Трампа повлиять на технологическую отрасль. Ранее в сентябре она приобрела 10% акций производителя чипов Intel и призвала такие компании, как Apple и Nvidia, инвестировать сотни миллиардов долларов в экономику страны.