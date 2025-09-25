В Китае запретили выкладывать в соцсетях нытье

Под запрет попадут публикации с пропагандой насилия или враждебности в обществе. Власти проведут комплексную проверку контента и коментариев в соцсетях. Банить будут даже фанатские конфликты и эпизоды доксинга — поиска и публикации конфиденциальных данных о человеке без его согласия.