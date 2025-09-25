В Китае запретили выкладывать в соцсетях нытье

Китайский интернет-регулятор запретил гражданам публиковать ряд материалов в соцсетях. В частности, людям больше не разрешено выкладывать пессимистичный контент, иными словами, нытье. Об этом сообщил Reuters.
Отныне китайцев будут преследовать за публикации с утверждениями, что тяжелый труд или учеба бесполезны. Им не разрешат делиться постами, разжигающими негатив в людях и «навязывающими негативные взгляды на жизнь».
Регулятор намерен проверять контент на «преувеличение отдельных негативных случаев». Предполагается, что контроль поможет бороться с искаженным изложением событий, теориями заговора и слухами о плохом состоянии китайской экономики.
Под запрет попадут публикации с пропагандой насилия или враждебности в обществе. Власти проведут комплексную проверку контента и коментариев в соцсетях. Банить будут даже фанатские конфликты и эпизоды доксинга — поиска и публикации конфиденциальных данных о человеке без его согласия.
Требования китайского регулятора будут, очевидно, строже, чем требования конкретных онлайн-платформ. Это обусловлено опасениями властей, что жаркие дискуссии в сети могут дестабилизировать общество.